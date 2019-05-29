Siber güvenliğin milli güvenliğin önemli bir parçası olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, milli güvenlikle ilgili her alanda olduğu gibi ulusal siber güvenliğin sağlanmasında da yerli ve milli ürün, kaynak ve yöntemlerin geliştirilmesi ve kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile yürütülen projelerde yerli kaynaklarla geliştirilen uygulamaların kullanıldığına işaret eden Sayan, “Elektronik haberleşme şebekelerinin güvenliği, diğer tüm kritik sektör ve hizmetlerin bu altyapı üzerinden sağlanması nedeniyle ulusal siber güvenliğimiz açısından son derece önem arz ediyor. Haberleşme altyapımızda kullanılan cihaz ve sistemlerde yerli firmalarımızın pazar payı her geçen gün artıyor ve bunun önümüzdeki yıllarda istediğimiz seviyelere çıkarak daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILMAK İSTEYENLER NEYE ODAKLANMALI?

Uluslararası standartlarla uyumlu üretim ve uygulamaların geliştirilmesinin, hem yerli ihtiyaçların karşılanması, hem de mevcut yerli firmaların dünyaya açılması açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Sayan, “Firmalarımıza tavsiyem gerek bölgesel gerekse uluslararası standardizasyon kuruluşlarının faaliyetlerini yakından takip etmeleri, gerekli kuruluşlara üye olarak standartların sadece kullanıcısı değil aynı zamanda geliştiricisi olmamız adına katkı sağlamaları yönündedir” dedi.

Dr. Ömer Fatih Sayan’ın yerli ve milli şirketlerin dış pazarlara açılmasına yönelik olarak ise şunları söyledi: “Firmalarımızın yüksek kar marjlı, kısa vadeli, münferit faaliyetler yerine, sürdürülebilir ve uzun vadeli ürün ve çözüm geliştirmeye yönelik yatırımlarda bulunmalarıdır. Ulusal siber güvenlik alanında da yerlilik oranının artırılmasına yönelik teşvik ve imkanların artarak devam edeceğini belirtmek istiyorum.”

YERLİ ÇÖZÜMLERLE KÜRESEL PAZARA AÇILANLAR

Yerli ve milli siber güvenlik çözümleri geliştiren girişimlerin arasında faaliyetlerini global arenaya da taşıyan şirketlerden öne çıkanlar ise şöyle:

Keepnet Labs: Yüzde 100 Türk sermayesi ile Londra’da kurulan şirket, Cylon Lab isimli şirketten yatırım aldı. Keepnet Labs, patent bekleyen yenilikçi çözümleriyle başta İngiltere olmak üzere Fransa, Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Ortadoğu ve Körfez’in önemli ülkelerinde kamu ve özel sektör olmak üzere finans, sigorta, havacılık sektörlerinde müşterileri bulunuyor. Keepnet Labs CEO'su Ozan Uçar, "Yeni nesil teknolojileri ile, milli ve yerli bir girişim olarak doğup, kısa sürede global pazarda oyun kurucu pozisyonda konumlanmak ülkemiz adına, gelecek adına bizlere daha büyük umutlar veriyor” diyor.

Picus Security: Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde siber güvenlik risklerini daha iyi yönetebilmelerini sağlamak amacıyla 2013 yılında kurulan Picus Security, Gartner tarafından yayınlanan raporlarda, Tehdit Simülasyonu alanında önde gelen üreticiler arasında tanımlanarak, ABD ve Türkiye’den önemli yatırımlar aldı. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya’da satış ekipleri kuran Picus halen tüm Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’de Hacettepe Teknokent’te bulunan ofislerinde sürdürüyor. Picus Security Kurucuları Ozan Özkara ve Volkan Ertürk, Forrester tarafından bu yıl gelecek vadeden siber güvenlik alanı olarak belirlenen tehdit simülasyonunun, Picus’un kurulduğu yıllarda Türkiye’de siber güvenliğin önde gelen isimlerinden “Bu iş tutmaz, buna gerek yok” diyerek veto yediklerinin altını çiziyor.

Binalyze: Tamamen yerli sermaye ile kurulan global kimliğe sahip siber güvenlik şirketlerinden bir diğeri ise 2018 yılında kurulan Binalyze. ABD ve Estonya merkezli olarak faaliyetlerine devam eden şirket, özellikle siber olaylara müdahale alanında yenilikçi çözümler geliştirerek Adli Bilişim ve Siber Güvenlik alanında öne çıkıyor. Binalyze, bir yıl içinde Amerika ve Avrupa başta olmak üzere çeşitli polis teşkilatları ve Fortune 500 şirketlerini portföyüne dahil etmeyi başarmış. Binalyze Kurucusu Emre Tınaztepe, “Yerli bir şirketin globalleşmesinin ilk adımı şirketin ‘yerli’ olduğunu unutarak kendisini ‘dünya pazarında’ görmesi ile başlar. Bunun da en önemli adımı, kullanıcı deneyimi yüksek ürünler geliştirmektir” diyor.

Keepnet Labs, Picus Security ve Binalyze gibi girişimlere ek olarak Netsparker, Trapmine ve Roksit gibi firmalar da siber güvenlik alanında faaliyetlerini global pazara taşıyan diğer öne çıkan girişimler olarak dikkat çekiyor.