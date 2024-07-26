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        Haberler Gündem Güvenlik "Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı

        "Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ildeki 'Siberağ-2' operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 08:36 Güncelleme: 26.07.2024 - 08:36
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        "Siberağ-2" operasyonunda 41 ilde 82 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik 41 ilde düzenlenen "Siberağ-2" operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

        Operasyonların çevrim içi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarına yönelik düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yakalanan 80 kişiye ilişkin operasyonların NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi) ve Child Protection System (Çocuk Koruma Sistemi) gibi uluslararası bağımsız kuruluşlarla yapılan ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirildiğini anlattı.

        Operasyonlar kapsamında Elazığ'da yakalanan bir şüphelinin, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin satışını yaparak haksız kazanç sağladığının tespit edildiğini kaydeden Yerlikaya, Bingöl'de yakalanan diğer şüpheli hakkında ise yasa dışı bahis nedeniyle işlem yapıldığını bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, ayrıca çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

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