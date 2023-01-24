Bir dönem oyuncu Burak Yörük ile aşk yaşayan fenomen Sibil Çetinkaya, sonrasında Ömer Ersin ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü ismin son ilişkisinin de bittiği konuşulsa da resmi bir açıklama gelmedi. Sibil Çetinkaya, Ersin ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırınca iddialar güçlendi.