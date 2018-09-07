Sibir Novosibirsk - Rotor Volgograd maçı öncesi rakamlar

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Sibir Novosibirsk, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Rotor Volgograd takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Sibir Novosibirsk 9 puanla 17. sırada, Rotor Volgograd 7 puanla 18. sırada bulunuyor. Sibir Novosibirsk, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Rotor Volgograd, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 302. İddaa'da Sibir Novosibirsk kazanır 2.20, berabere biter 2.70, Rotor Volgograd kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sibir Novosibirsk önceki hafta Rotor Volgograd mücadelesinde 1-0 kazandı.

Rotor Volgograd ise Sibir Novosibirsk karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Sibir Novosibirsk, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 4 gol yedi.

Rotor Volgograd ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rotor Volgograd, 2 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ