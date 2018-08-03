Sibir Novosibirsk - Spartak Moscow II rakamlar

Rusya FNL maçında Sibir Novosibirsk ile Spartak Moscow II, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 2 puanlı Sibir Novosibirsk 16. sırada bulunuyor, Spartak Moscow II 5 puana sahip ve 10. sırada. Sibir Novosibirsk son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Spartak Moscow II, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 236. İddaa'da Sibir Novosibirsk kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Spartak Moscow II kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sibir Novosibirsk son hafta oynanan Rotor Volgograd maçında 1-0 kazandı.

Spartak Moscow II, Yenisey karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Sibir Novosibirsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sibir Novosibirsk, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

Spartak Moscow II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow II, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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