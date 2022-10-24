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S﻿ibirya'da Rus savaş uçağı düştü, iki pilot öldü

Sibirya'nın güneyindeki bir yerleşim yerine, Rus savaşı uçağı düştü.

S﻿ibirya'da Rus savaş uçağı düştü, iki pilot öldü
BBC TÜRKÇE

Sibirya'nın güneyindeki bir yerleşim yerine, Rus savaşı uçağı düştü. Bu bir haftada gerçekleşen ikinci Rus askeri uçak kazası oldu.

Bölge valisi Igor Kobzev, Telegram hesabında yaptığı paylaşımda, Sukhoi Su-30 savaş uçağının Irkutsk şehrinde iki katlı bir evin üzerine düştüğünü söyledi

Olay yerine giden Vali, uçakta bulunan iki pilotun da öldüğünü; olayda hiçbir sivilin yaralanmadığını belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın aktardığına göre, düştüğü esnada uçak test uçuşundaydı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, alev topuna dönüşen uçağın neredeyse dik bir açıyla eve düştüğünü gösteriyor.

İtfaiyeciler olay yerine müdahale ediyor.Telegram

Başka bir görüntüde ise itfaiyecilerin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.

Rus yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Altı gün önce de Rus Sukhoi Su-34 savaş uçağı, Rusya'nın güneyindeki Yeysk kasabasında yerleşim bölgesine düşmüş ve en az 15 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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