Türk insanının gözleri ne kadar sağlam?

İHA

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

İHA'nın haberine göre Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte birçok yer buzla kaplandı.

Kent merkezine 51 kilometre uzaklıkta ki Yıldız beldesinde bulunan Yıldız şelalesi de dondurucu soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Yaklaşık 12 metre uzunluğunda ki dev buz sarkıtları adeta görsel şölen sundu.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Yıldız şelalesinde vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de unutmadı. Eşsiz manzara havadan görüntülendi.

YAZ KIŞ GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

Yıldız Beldesi sakinlerinden Osman Elmas, Yıldız Şelalesi'nin yazın ayrı kışın ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, “Buz tutan şelalede 10-12 metre civarında buz sarkıtları var. Yazın da bu şelalenin altında gölcükler oluşuyor. Suyu çok güzel berrak. Kışın ayrı yazın ayrı bir güzelliği var’’ şeklinde konuştu.

Ali Şahin ise, “Hava şatları şimdiye kadar iyiydi ama bu sıralar soğudu. Şu anda sıfırın altında 15-16 derece’’ dedi.