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        Sıcak hava etkiledi: Hastaneye kaldırılan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?

        İsrail'de etkili olan sıcak hava dalgasından etkilenen Başbakan Netanyahu, dün hastaneye kaldırılmıştı. Netanyahu paylaştığı mesajda, "Dün güneşte şapkasız ve susuz vakit geçirdim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:14
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        Sıcak hava etkiledi: Netanyahu'nun sağlık durumu nasıl?
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, sağlık durumunun "iyi olduğunu" bildirdi.

        Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "Dün güneşte şapkasız ve susuz vakit geçirdim. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Tedavi gördüğü Şiba Hastanesinin personeline de teşekkür eden Netanyahu, İsrail halkına "Ülkede bir sıcak hava dalgası var. Güneşte daha az zaman geçirmenizi ve daha çok su tüketmenizi rica ediyorum." dedi.

        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise ilk incelemelere göre Netanyahu'nun sağlık durumunun "iyi olduğu ve su kaybı nedeniyle rahatsızlandığı" aktarıldı.

        Times of Israel gazetesinin haberinde de yarın düzenlenmesi beklenen İsrail'in haftalık Bakanlar Kurulunun haftalık toplantısının pazartesi gününe alındığı kaydedildi.

        73 yaşındaki Netanyahu, İsrail'de aralıklı olarak toplamda 14 yıldır başbakanlık görevini yürütüyor.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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