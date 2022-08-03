'Sıcak havadan ölüm riski kalabalık şehirlerde daha yüksek'

"SICAK HAVALARDA KALP DAHA ÇOK ÇALIŞIR"

Prof. Dr. Esen, sıcak havalarda vücut ısısını sabit yani `daha serin´ tutabilmek için cilt yüzeyindeki damarların gevşediğine ve kalbin daha çok çalışmasına neden olduğunu anlattı.

Bu durumun aslında insanı sıcak çarpmalarına karşı koruduğunu vurgulayan Esen, "Bilinen kalp hastalığınız varsa veya obezite, yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi çoklu kalp hastalığı riskiniz varsa bu adaptasyon istenilen hızda gelişemeyebilir. Vücudu stres altına girerek, halk arasında sıcak çarpmasına denilen durum yaşanır" dedi.