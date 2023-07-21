Uzman Dr. Botan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların bir şeyleri tanıma isteğinin kazaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Hem Türkiye'de hem de dünyada çocuk kazalarından dolayı çok ciddi yaralanma ve ölümlerin yaşandığına dikkati çeken Botan, "Son dönemlerde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle evlerde ve dış ortamlarda çocuklara yönelik çok ciddi kazalar görülmekte. En önemli nedeni çocukların bir şeyleri tanıma ve onlara karşı eğilimlerin olmasıdır. Çocuk yoğun bakımda genelde hafif sıyrıklarla atlatılıp acilde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra taburcu olunmakta. Ama belli bir kısmı daha ağır bir travmayla yoğun bakıma yatmakta ve hayati tehlike oluşturmakta" dedi.

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ZEHİRLENMELER DE SIK GÖRÜLÜYOR

Yaralanmaların düşmeye bağlı gerçekleştiğini belirten Botan şunları kaydetti: "Bu düşmeler özellikle sıfır-altı yaş grubu olan hasta çocuklarda daha sık görülüyor. Yataktan, merdivenlerden, balkondan, pencereden düşme, sık karşılaştığımız durumlar. Aynı zamanda en önemli ve sık gördüğümüz kazalardan biri de zehirlenmeler. Çocukların bitki, hayvan ilaçlarıyla temas etmesi gibi zehirleme vakaları oluşturmakta.