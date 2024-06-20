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        Haberler Sağlık Sıcaklarda şekerli içeceklere dikkat! | Sağlık Haberleri

        Sıcaklarda şekerli içeceklere dikkat!

        Uzman Diyetisyeni Betül Merd, yaz aylarında sık tüketilen şekerli ve gazlı içeceklerin diyabet riski oluşturabileceğini söyleyerek, "Sade maden suyuna meyveleri ezerek kendimiz tatlandırabiliriz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:56
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        Saatte 1 bardak su içiyor musunuz?
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        Su tüketiminin saatte 1 bardak olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ve fazla terleyen kişilerin maden suyu ile mineral alabileceklerini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, havaların ısınmasıyla birlikte en çok aldıkları sorunun "Yazın nasıl beslenmeliyiz?' olduğunu söyledi.

        Merd, havaların ısınmasından kaynaklı olarak terlediğimizi ve terlemeyle birlikte vücudumuzdan su ve minerallerin kaybolduğunu söyleyerek, "Su tüketimi çok önemli ve bunun üzerine basarak duruyoruz. Her saat başına 1 bardak su öneriyoruz. Zaten her saat başına bir bardak su içsek günlük en az 12 saat ayaktayız ve 12 bardak su içmiş oluruz ve o da 2,5 litreye denk gelir diyoruz. Daha fazla ter kaybeden kişilere maden suyu öneriyoruz çünkü orada da bir mineral kaybı oluyor. Kişi kendini sporla destekliyorsa aynı şekilde hem havanın sıcaklığı hem sporun etkisi ile birlikte daha fazla su ve mineral kaybı oluyor. Hem su hem de maden suyuyla birlikte desteklenmeli diyoruz" dedi.

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        "MEYVE TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

        Betül Merd, meyve tüketerek hem lif hem de sıvı ihtiyacının giderilebileceğini söyleyerek, "Diğer yandan da meyve tüketimi çok önemli. Hem lif almış oluyoruz hem de yine oradan da sıvıları almış oluyoruz. Antioksidan kapasitesi yüksek meyveler tüketebiliriz. Çünkü bu dönemde alerjik etkiler artmış durumda. Polenle ilgili ve bahar alerjilerinin arttığı bir durumda antioksidan kapasitesi yüksek olan meyveleri tüketmek çok sağlıklı oluyor. Antioksidan kapasitesi yüksek olan meyveler de kırmızı meyvelerdir. Üzüme yer verilebilir, mevsimde çıkan meyvelerden çilek tüketimi artırılabilir. Havalar ısındıkça fiyatında da düşüş olacağı için karpuz tüketilebilir. Bunlar tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

        MEYVEYİ EZEREK MADEN SUYUNA EKLEYEBİLİRSİNİZ

        Gazlı ve şekerli içeceklerin tüketilmesinin diyabet riski oluşturabileceğini söyleyen Betül Merd, "Gazlı ve şekerli içeceklere olan tüketim de havaların ısınmasıyla birlikte artmış durumda. Bunlara dikkat edilmeli çünkü bunlar da diyabet riski oluşturabiliyor. Kendimiz tatlandırabiliriz. Meyveleri ezerek sade bir maden suyuyla birleştirip meyveli hale getirebiliriz. Fakat içerisine şeker girmiş meyveli ve gazlı içeceklerden uzak durmamız lazım" dedi.

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