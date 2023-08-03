Sıcaklarda varis şikayetleri artıyor! Varisin toplumdaki her 3 yetişkinden birinde ve değişik derecelerde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, kişinin hayat konforunu bozan ve bilinenin aksine önlem alınmazsa çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi

Havaların yeni dalgalarla mevsim normallerinin üstüne çıktığı son günlerde, sadece belirli hastalığı olanlar değil, sağlıklı bireyler de zor günler geçiriyor. Havaların ısınmasıyla şikâyetleri ve yakınmaları artan varis hastaları da bu grupta yer alıyor.

HER 3 YETİŞKİNDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, varisin toplumdaki her 3 yetişkinden birinde ve değişik derecelerde görüldüğünü belirterek, kişinin hayat konforunu bozan ve bilinenin aksine önlem alınmazsa çok çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Yaz aylarında varisi olanların yaşadığı zorlayıcı şikayetlere ve alınabilecek önlemlere dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, bütün bir yılın yorgunluğunun atılacağı tatillerin kabusa dönmemesi adına uyarılarda bulundu.

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Prof. Dr. Köksal, “Sıcak havalarla birlikte tüm insanlarda görülen damarların genişlemesi durumu, halihazırda varis hastalığından muzdarip kimseler için kaşıntı, ayakta şişlik, bacaklarda ağırlık ve yanma hissi, gece krampları ve ağrılar ile daha da sıkıntılı olabiliyor. Bunun nedeni ise zaten genişlemiş olan toplardamarların sıcakta daha da genişlemesidir. Varis oluşumu açısından en önemli nedenler arasında ailevi yatkınlık, aşırı kilo ve geçirilmiş hamilelikleri sayabilir, bunun yanında bazı meslek gruplarının da çalışma koşullarından dolayı önemli nedenlerden bağımsız bu durumu yaşadığını söyleyebiliriz. Varis, hangi nedene bağlı ve hangi türde olursa olsun ciddi bir hastalık olarak ele alınmalı ve söz konusu şikayeterin varlığı durumunda muhakkak bir kalp ve damar cerrahına başvurulmalıdır” dedi.

“VARİS GÖRÜNTÜSÜ BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ”

Ciltten görünen varislerin buz dağının görünen yüzü olduğunu vurgulayan Köksal, “Varis görüntüsünden yakınma esasında buz dağının üstüdür ve içerideki toplardamarlarda hemen daima daha ciddi problemler vardır. Bu görünmeyen damarda problem olup olmadığı ultrasonla anlaşılabilir. İç varisin olması durumu ise çok daha ciddi bir sorundur ve iç toplardamarlarda pıhtı oturarak daha hayati risklere maruz bırakabilir. İç toplardamarlarda pıhtı oturması yani derin ven trombozunda bacaktan kopan pıhtılar, akciğerdeki damarları tıkayarak ölüme kadar gidebilen sorunlara yol açabilir. Sonuç olarak varis ciddiye alınmalı, ihmal edilmemeli, tedavi ve hastalığın ilerlememesi adına önlem alınmalıdır" şeklinde konuştu.

BİREYSEL ÖNLEMLER NELERDİR?

Günlük hayata alınabilecek bireysel önlemler olduğunu söyleyen Köksal, "Yaz aylarında aşırı sıcaktan kaçınmak, bol su tüketmek ve mümkün olan her fırsatta ayakları yüksekte, vücut seviyesinde tutmak gerekir. Yürüyüş, yüzme ve bisiklet gibi sporlara günün sıcak olmayan saatlerinde ağırlık vermek (bu sporların sabah tok olarak yapılması çok önemlidir. Aç karına sabah spor yapmak riskli hastalarda kalp krizine neden olabilir.), aşırı kilodan sakınmak,

hamilelik süresince eğer ailede de varis varsa mutlaka koruyucu varis çorabı giymek,

risk altında meslek grupları içinde yer alanların özellikle baldır kaslarını çalıştırmaları (ayak altına hafif bir yükselti koyulabilir veya aralıklarla başparmak-topuğa basınç uygulanabilir - gaz pedalına basma gibi), uzun yolculuklarda mümkün olan her fırsatta ayakları yüksekte tutmak başparmak-topuk egzersizleri yapmak, yaz boyunca dar ve stretch pantolonlar yerine hafif ve bol kıyafetler tercih etmek, topuklu ve ayağı sıkan ayakkabı giymemek ve sağlıklı beslenmek önemlidir. (meyve, sebze ağırlıklı beslenin) önemlidir" dedi.

Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Geçmişte tedavi için en doğru zamanı sıcakların azaldığı sonbahar gibi düşünülürdü fakat bugün teknolojinin de katkısıyla yılın her mevsimi varis ameliyatsız olarak konforlu bir şekilde tedavi edilebiliyor" dedi.