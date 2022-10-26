AA

Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Gece en düşük hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü Ardahan il merkezinde, açık alanda park edilen araçlar ile bazı evlerin camları buz tuttu, bitkiler kırağıyla kaplandı. AA'da yer alan habere göre kentte bazı vatandaşlar soğuktan korumaya çalıştıkları araçlarını örttü. Erken saatte evlerinden çıkan vatandaşlar da soğuktan etkilendi.

KARS'TA DA BENZER GÖRÜNTÜLER Yüksek kesimlerdeki tepeler ve köylerde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen Kars'ta da soğuk hava etkisini gösterdi. Özellikle sabah saatlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı araçların ve binaların camları buzla kaplandı.