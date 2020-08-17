Sıcaktan bunalanların adresi: Girlevik Şelalesi - ERZİNCAN

AA

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın suyunun tamamen buz tutması, yazın ise gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerine farklı bir görsel şölen sunuyor.Ülke genelinde sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp vakit geçirmek için doğayla iç içe olan serin alanlara yönelen vatandaşlar, yaklaşık 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi mesire alanında serinliyor.Manzarasında fotoğraf çektirmek ya da öz çekim yapmak isteyen birçok kişinin adeta sıraya girdiği şelaleye gelen ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.Kentin bunaltıcı sıcaklarından bunalıp serinlemek için ailesi Girlevik Şelalesi'ne gelen Volkan Akpınar AA muhabirine, şelalenin eşsiz manzarasına hayran kaldıklarını söyledi.- "Girlevik, serin havası ile insanlara nefes aldırıyor"Akpınar, ailesi ile ketin stresli ortamından uzaklaşarak doğal ortama geldiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde ailemle doğal ve kültürel yapısı ile eşsiz bir manzaraya sahip Girlevik Şelalesi'ne gezmeye geldik. Herkese burayı tavsiye ediyorum. serin havası ile insanlara adeta nefes aldırıyor. Kışın ayrı bir güzel, yazın ise ayrı bir güzelliği var. Kentte beton yığınları içerisinde bunalan vatandaşlarımızın mutlaka burayı görmelerini ve tercih etmelerini istiyorum. Mutlaka gelip bu doğal ortamda vakit geçirsinler."- "Ayaklarımı bir dakika suda tutamadım"Ziyaretçilerden Mehmet Bükümen ise Nevşehir'den kardeşinin düğünü vesilesiyle ilk kez Girlevik Şelalesi'ne geldiğini belirterek, "Sağ olsun damat bey bizi buraya gezmeye getirdi. Gerçekten serin bir havası var, sanki ağustos ayında değilmişiz gibi. Ayaklarımı 1 dakika suyun içerisinde tutamadım. Nevşehir'e benzer bir karasal iklimi var. Ancak ne yazık ki bizde şelale yok. Burayı gerçekten çok sevdim. İnanılmaz güzel bir yer." diye konuştu.Eşi ile Erzurum'a giderken güzergahlarında bulunduğu için Girlevik Şelalesi'ni görmek isteyen Şule Erdemci de "Yolumuzu uzatarak buraya geldik, Erzurum'a gidiyoruz. Buraya ilk kez geldik, bu sıcakta iyi geldi, serinledik, yiyip yolumuza devam edeceğiz. Güzel ve doğası bozulmamış, görülmeye değer bir yer." dedi.- "Girlevik serinlemek ve mola vermek için güzel yer"Girlevik Şelalesi'ne 15 yıl önce geldiğini anlatan Burak Erdemci ise şunları kaydetti:"Girlevik Şelalesi'ne 15 yıl önce geldiğimde burası turistik bir yapı kazanmamıştı. Bugün gördüğüm kadarıyla burası düzenlenerek korunmuş. Girlevik'in hem yolu hem de çevresi düzenlenmiş. Herkesin burayı gelip görmesini tavsiye ediyorum, hem serinlemek hem de mola vermek için güzel bir yer."Ziyaretçilerden Necdet Yıldırım da Almanya'nın Köln şehrinden geldiğini ve ilk kez Girlevik Şelalesi'ni gördüğünü aktararak, yurt dışında bulunan tüm hemşehrilerini buraya davet ettiğini söyledi.