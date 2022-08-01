Sicilya'dan etkilendi... Damat gibi giyinmeye başladı

İlk zamanlar tepki aldığını ifade eden Katırcı, "Genelde şık giyiniyorum. İlk zamanlar çok iyi tepkiler almıyordum. 'Hiç alışık değiliz, nasıl giyiniyorsun' diyorlardı. Artık çevremdeki insanlar alıştılar. Genelde takım elbise giyiyorum. Arada bir de spor giyiniyorum" dedi.

EVLENMEK İSTİYOR

36 takım elbisesi, 10 civarında da ayakkabısının olduğunu belirten Katırcı, "Hiç evlenmedim. Biraz seçicilik oldu. Beni beğeneni ben beğenmedim. Benim beğendiğim beni beğenmedi. Nasip olmadı. Evlenmek istiyorum. Yağmurlu havalarda takım elbise giymiyorum. Işıltılı ve şatafatlı kıyafetleri seviyorum. Takı için özel bir marka tercihim yok. O anki maddiyat durumuma göre alışveriş yapıyorum. Takıları da seviyorum. Her elbisede farklı takılar takıyorum. Siyah, beyaz ve kırmızı renkleri tercih ediyorum. Bakımlı olduğumdan dolayı da lakabım 'Romeo'. Türk sanat ve halk müziği korolarındayım müzikle ilgileniyorum" diye konuştu.