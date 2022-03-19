Şiddet eğilimli erkekler terapiyle 'sağlıklı ve saygılı davranış'a yönlendiriliyor 0:00 / 0:00

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Bartın'da aile içi şiddetin önlenmesine yönelik hayata geçirilen projeyle, şiddet eğilimli erkeklere terapi verilerek davranışlarını değiştirmeleri hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi arasında geçen yıl kasımda, aile içi şiddetin azaltılmasına yönelik "Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı" kapsamında protokol imzalandı.

​​Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Turhan'ın yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destekleniyor.

Proje kapsamında aile içi şiddet davranışlarının azaltılmasına yönelik araştırma ve uygulamalar yapılacak.

Şiddet eğilimli erkeklerin "sağlıklı ve saygılı davranış"a yönlendirilmesi hedeflenen grup çalışmalarına 6 hafta önce başlandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut'un danışmanlığında Bartın Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu'nda 6 ay sürecek çalışmanın sonuçları, uygulama kılavuzu haline getirilecek ve bunun diğer illerde de hayata geçirilmesi için Bakanlıkla paylaşılacak.

"GELECEK NESİLLERİN ŞİDDET DAVRANIŞLARININ ÖNÜNE DE GEÇMİŞ OLACAĞIZ"

Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Turhan, aile içerisinde şiddet uygulayan kişilere aile mahkemeleri aracılığıyla ulaşarak onları terapiye davet ettiklerini söyledi.

Grup çalışmalarının uzman psikolog, klinik psikolog ve akademisyenlerle sürdürüldüğünü aktaran Turhan, şöyle devam etti: "Kişilerin ilk önce kendilerini fark etmelerini sağlamak istiyoruz. Şiddet uygulayan erkeklere, öfke kontrolü becerisi, iletişim becericisi gibi pek çok modülden oluşan bir program uyguluyoruz. Tabii ki bu da kolay olmuyor. Davranış değişimi, yeni bir şeyleri fark etmek, bunu anlamlandırabilmek, içsel anlamda iç görü kazanımı herkes için zordur ve zaman alır. Bir davranış değişiminden bahsetmek için daha uzun zaman dilimlerine ihtiyacımız var. Bu anlamda biz öfke kontrolü problemi olan insanlara da ulaşmak istiyoruz."

Turhan, ihtiyaç durumunda aile içi çift terapisi de vermeye çalıştıklarını belirtti.

Olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Turhan, "Bireylerden 'Şunu yaptığım için üzüldüm.', 'Bunu yapmamam gerekiyordu.' şeklinde geri dönüşler alıyoruz. Yine şiddet mağdurları da eşlerine 'Gittiğin yer ne güzelmiş, bak faydası oluyor.' diyor. Bir erkek katılımcımız, 'Bu tekniği deneseydim ilişkim çok farklı olabilirdi.' demişti. Bunlar bizim için çok güzel geri bildirimler. Biz bir şeylerin değişebileceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Turhan, erkeklerle yaptıkları görüşmelerde birçoğunun geçmişte ailesinde şiddete mağruz kaldığını gördüklerini aktararak, "Bir erkek geçmişte ailesinde şiddet görmüşse bunu kendi eşine de uygulayabiliyor. Bu anlamda çalışmamız çok kritik bir noktada. Şu andaki grubumuzun hepsinin çocuğu var. Bu kişileri davranış değişikliğine, sağlıklı, saygılı davranışlara yönlendirebilirsek çocukları da bunu gözlemleyecek. Doğal olarak gelecek nesillerin muhtemel şiddet davranışlarının önüne de geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE ÜLKEDE İLK KEZ OLACAK ŞEKİLDE elki de ülkede ilk kez olacak şekilde faille çalışıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Deniz Yılmaz da projenin, koruyuculuğun ötesinde önleyici bir çalışma olacağını belirterek, "Sorunu halının altına süpürmeden şiddet göreni rehabilite ediyoruz ama bir daha şiddet olayları olmasın diye faillerle de bir araya geliyoruz. Bakanlığımızın onayıyla belki de ülkede ilk kez olacak şekilde faille çalışıyoruz" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise projenin konuya dikkatleri çekme noktasında büyük önem taşıdığını, aile içi şiddetle bilimsel olarak mücadele edeceklerini kaydetti.