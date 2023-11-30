Şiddet iddiaları ortaya çıkmıştı! Dilan Polat'ın yakın arkadaşı Demet Akalın'a ateş püskürdü!

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Canan Toprak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ben attığınız videoyu gördüm Demonun kuyruk acısını ben size anlatıcam az izin verin ama şunu size net söylüyorum Engin hiç bir zaman Dilana şiddet uygulamadı bunu ben asla görmediğim gibi hiç bir arkadaşıda evet böyle bişey vardı demez. Böyle anlatıldığı gibi bir durum yok olsa buna zaten başta Şükran teyze Sezgin abi izin vermezdi emin olun artık herkes ne konuşacağını şaşırdı gerçekten pes biz bildiklerimizi konuşsak sen nasıl ekranda kalacaksın peki?"