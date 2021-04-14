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HaberlerGündem3. Sayfa"KURTARIN BENİ!" Sond akika: Şiddet mağduru Cansu'dan yardım çığlığı! - Haberler
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Boşanma aşamasındaki eşinden Cansu'ya: Hepinizi kör bıçakla keseceğim

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddet, bir yardım çığlığı ile daha yankı buldu. Bolu’da, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından ölüm tehditleri alan 1 çocuk annesi Cansu İrki, “Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Televizyonlarda çıkan çocuklar gibi çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum” dedi

Şiddet mağduru Cansu'dan yardım çığlığı!
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İHA

Bolu’da, 2 yıl önce Erdal İrki ile evlenen Cansu İrki eşiyle birlikte yaşamak için Adana’ya gitti. Evliliklerinin üzerinden geçen 1 yılın ardından 1 çocuk annesi Cansu İrki eşi tarafından şiddet görmeye başladı.

İHA'da yer alan habere göre, gördüğü şiddete dayanamayan genç kadın eşiyle anlaşmalı olarak boşanmak istedi. Eşinin boşanma teklifini önce kabul eden Erdal İrki daha sonra vazgeçerek genç kadına şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğunun yanında öldüresiye dövülen genç kadın polise giderek şikayetçi oldu. Boşanma davası açan Cansu İrkin, çocuğunu da yanına alarak Bolu’da annesinin yanına yerleşti.

Cansu İrki’nin annesinin yanına yerleştiğini öğrenen Erdal İrki, boşanmalarına sebep olarak gördüğü kayınvalidesini öldüresiye döverek evden ayrıldı. Kanlar içerisinde kalan kadın hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra damadından şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞUM İMDAT SESİME UYANDI"

Hamileyken de şiddete maruz kaldığını ve hastalıklara yakalandığını söyleyen Cansu İrkin, “Düğünden 1 sene sonra her şey değişti. Şiddet uygulamalar başladı. Hamileyken dayak yedim. Saç kıran oldum. Hastalıklara yakalandım. Çalışmıyor. Sanal kumar oynuyor. Madde bağımlılığı var. Çalışma hırsı yok. Buraya getirdim bir süre sonra. Adana’da nenesinin yanında kalmıştık. Burada da işe gönderdim. Çalışmak bana göre değil diyor. Daha sonra ben boşanmak istediğimi söyledim. Benim boşanmak isteme sebebimin annem olduğunu düşünerek annemi darp etti. Öldüresiye dövdü. Tehditleri devam ediyor. Annemi öldüresiye dövdüğü için ben arkasından tekrar gitmek zorunda kaldım. Anneme bir zarar vermesin diye. Orada da olmadı. Düzen tutturamadı. Anlaşmalı olarak boşanalım dedim. İlk önce kabul etti ama adliyeye gidemedik. Beni oyaladığını anladım. Ben de ailemin yanına gelmek için eşyalarımı topladım. Eve geldi. Çocuğu göreceğim, bir şey yapmayacağım dedi. Kapıyı açtım. Eşyalarımı hazırladığımı görünce beni dövmeye başladı. Çocuğum uyanmasaydı öldürecekti. Çocuk imdat sesime uyandı. Bu esnada telefonumu ve evin anahtarını alarak gitti. Ben de balkona çıkarak yoldan geçen birisine seslendim. Polisi aradık” dedi.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

Eşinin ölüm tehditlerinin devam ettiğini söyleyen Cansu İrkin, “Hâlâ tehdit ediyor. Bizi öldüreceğini, keseceğini söylüyor. Çocuğu vermezsek beklemediğimiz bir anda karşımıza çıkıp bizi öldüreceğini söylüyor. Konuşurken de ses kaydı aldım. Ses kayıtlarının bir kısmını adliyeye verdim. Fakat nasıl bir dilekçe yazdığımı bilmediğim için ret kararı verilmiş. Ben ne yaparsam yapayım bu adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kendisi de ‘3 gün yatarım, 5 gün yatarım, 6’ıncı gün yine dışardayım’ diyor. Ben yine yapacağımı yapacağım diyor. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Ben ölmek istemiyorum. Ya da benim annem öldürülsün istemiyorum. Televizyonlarda çıkan çocuklar gibi çocuğumun gözü önünde ölmek istemiyorum. Birileri benim sesimi duysun. Bir şekilde bu adam cezasını almalı. Almadığı takdirde diğer kadınlar gibi ben de öleceğim. Sesim duyulmazsa ben de öleceğim. Benim çocuğum belki annesiz kalacak. Belki de ben annesiz kalacak” şeklinde konuştu.

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