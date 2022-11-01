Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan 'Veri Entegrasyonuna İlişkin İş Birliği Protokolü' ile şiddet mağduru kadınlara ilişkin gizlilik kararları elektronik ortamda iletilerek, kamuda işlemleri daha kısa sürede aksamadan gerçekleştirilecek.

Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilecek
Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilecek
0:00 / 0:00
DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağdurlarına sunulan kamu hizmetleri sırasındaki aksaklıkların giderilmesini amaçlayan iş birliği protokolüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Hakkında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle sağlık kuruluşlarında, bankalarda ya da okul kayıtları sırasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyordu. Artık, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar hizmeti aksatmadan daha kısa sürede mağdurun işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.

'MAĞDURLARIN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ GİZLİ TUTULUYOR'

Mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesine yönelik '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, 2012 yılından bu yana yürürlükte olduğunu belirten Bakan Yanık, "Söz konusu kanun, şiddet mağdurunun şiddetten korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulandığına ilişkin kesin hüküm halinde şiddet uygulayanın eylemi ile orantılı ve ölçülü rehabilitasyonu veya cezalandırılmasını, mağdura sunulacak destek hizmetlerinin koordine edilmesini, tedbirlerin elektronik yöntemlerle izlenmesini sağlıyor. Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında koruma altında olan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri resmi kayıtlarda gizli tutuluyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA KISA SÜREDE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Bakan Derya Yanık, şiddet mağdurlarına sunulan kamu hizmetlerinde gizlilik kararlarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanabildiğini belirterek, "Her kurumumuzun bilgi sistemleri farklı. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında e-Nabız ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturmada, noter ve bankacılık işlemlerinde, okul kayıtlarında ya da tren bileti almada sorunlar yaşanabiliyor. Biz de yaşanan bu sorunları en aza indirmek amacıyla 'Veri Entegrasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü' imzaladık. Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararları, Bakanlık Aile Bilgi Sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı NVİGM merkezi veri tabanına elektronik olarak işlenecek. NVİGM ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilebilecek. Böylelikle daha kısa sürede mağdurun işlemleri gerçekleştirilebilecek" açıklamasında bulundu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları, başörtüsü açıklaması
GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
Son dakika: 12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde tatbikat yapılacak! - Haberler
GÜNDEM 12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde tatbikat ...
Cumhuriyetin ilk pastanesi olarak bilinen 212 yıllık tarihi Lebon pastanesi kapandı!
GÜNDEM Cumhuriyetin ilk pastanesi olarak bilinen Lebon pastanesi kapandı. ...
KYK burs başvurularında kritik hafta! 2022 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman alınacak? KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM KYK burs başvurularında kritik hafta!
Yaylada 8 kulübe yandı, kundaklama iddiası! - En son haberler
GÜNDEM Yaylada 8 kulübe yandı, kundaklama iddiası!
Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 kişi gözaltı alındı! -En son haberler
GÜNDEM Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 gözaltı
Siirt'te 15 günlük yasak Valilik tarafından verildi! -Güncel haberler
GÜNDEM Siirt'te 15 günlük yasak
Taksicilerden haraç istiyorlardı! O çeteye büyük operasyon... - En son haberler
GÜNDEM Taksicilerden tehditle haraç isteyen çeteye ...
Liseli Gamze'yi, 'şikayetçi olmasın' diye balkondan atmışlar! -En son haberler
GÜNDEM İşte Gamze'yi öldürme nedeni!
İstanbul ‘da elektrik kesintisi: AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurdu! Elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?
GÜNDEM İstanbul ‘da elektrik kesintisi: AYEDAŞ ve BEDAŞ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.