Şiddet mağduru kadınların gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilecek 0:00 / 0:00

DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağdurlarına sunulan kamu hizmetleri sırasındaki aksaklıkların giderilmesini amaçlayan iş birliği protokolüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Hakkında koruma kararı olan şiddet mağduru kadınların bilgilerinin gizli tutulması nedeniyle sağlık kuruluşlarında, bankalarda ya da okul kayıtları sırasında bazı aksaklıklar yaşanabiliyordu. Artık, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları elektronik ortamdan iletilecek. İlgili kurum ve kuruluşlar hizmeti aksatmadan daha kısa sürede mağdurun işlemlerini gerçekleştirebilecek" dedi.

'MAĞDURLARIN KİMLİK VE ADRES BİLGİLERİ GİZLİ TUTULUYOR'

Mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesine yönelik '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, 2012 yılından bu yana yürürlükte olduğunu belirten Bakan Yanık, "Söz konusu kanun, şiddet mağdurunun şiddetten korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulandığına ilişkin kesin hüküm halinde şiddet uygulayanın eylemi ile orantılı ve ölçülü rehabilitasyonu veya cezalandırılmasını, mağdura sunulacak destek hizmetlerinin koordine edilmesini, tedbirlerin elektronik yöntemlerle izlenmesini sağlıyor. Ayrıca 6284 sayılı kanun kapsamında koruma altında olan kişinin ve diğer aile bireylerinin kimlik bilgileri ve adresleri resmi kayıtlarda gizli tutuluyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA KISA SÜREDE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Bakan Derya Yanık, şiddet mağdurlarına sunulan kamu hizmetlerinde gizlilik kararlarından dolayı bazı aksaklıklar yaşanabildiğini belirterek, "Her kurumumuzun bilgi sistemleri farklı. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında e-Nabız ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturmada, noter ve bankacılık işlemlerinde, okul kayıtlarında ya da tren bileti almada sorunlar yaşanabiliyor. Biz de yaşanan bu sorunları en aza indirmek amacıyla 'Veri Entegrasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü' imzaladık. Protokol ile şiddet mağduru ve yakınları hakkında verilen gizlilik kararları, Bakanlık Aile Bilgi Sistemi üzerinden İçişleri Bakanlığı NVİGM merkezi veri tabanına elektronik olarak işlenecek. NVİGM ile Bakanlığımız arasında gerçekleştirilecek veri entegrasyonu ile gizlilik kararları, elektronik ortamdan iletilebilecek. Böylelikle daha kısa sürede mağdurun işlemleri gerçekleştirilebilecek" açıklamasında bulundu.