DHA

Ünye ilçesinde yaşayan Ayşegül S., 2017 yılında kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Engin Tombul’dan boşandı. Ayşegül S., daha sonra velayetini aldığı 3 çocuğuyla birlikte ilçede kiraladığı başka bir eve taşındı.

DHA'nın haberine göre, ilçede özel işletmede işe başlayan ve valilikten yardım alan Ayşegül S., boşanmasına karşın Tombul’dan şiddet görmeye devam etti.

Geçen yıl sokakta karşılaştıkları eski eşi Engin Tombul’un cam parçasıyla elini ve boğazını keserek yaraladığını söyleyen Ayşegül S., yaşadığı anları anlattı.

‘SÜREKLİ ŞİDDET GÖRDÜM’

Eski eşi Engin Tombul’un kendisini ölümle tehdit ettiğini ve korku içinde yaşadığını ifade eden Ayşegül S., “Boşanma sürecimiz devam ederken sürekli uzlaşma sağlanmaya çalışılıyordu. Ancak ben daha fazla dayanamadığım için yeniden birlikteliğe karşı çıktım. Sürekli şiddet gördüm. En son çocuğum küçükken bana vurmak isterken çocuğuma vurdu ve dişleri kırıldı. Halen çocuğum konuşma bozukluğu yaşıyor. 2017 yılında çekişmeli olarak sonunda boşandık. Ancak şiddet bitmedi. Sürekli şiddet gördüm. Çocuklarımı görmesine engel olmuyorum, ancak sürekli alkollü geldiği ve çocuklar görmek istemediği için sorunlar yaşıyoruz” dedi.

‘ELİMİ VE BOĞAZIMI KESTİ’

Sokakta karşılaştığı eski eşinin elinden ve boğazından yaraladığını ifade eden Ayşegül S. “Boşandıktan sonra 2019 yılında kirada oturduğum eve geldi. Çöp atmaya giderken kapıda karşılaştık. Çocukları görmeye geldiğini söyledi. Ben de alkollü olduğu için buna izin vermedim. Elinde cam parçasına benzer cisimle boğazımı kesti. Kolumu çekti, kollarımı kesti. Polise haber verdim ancak polis gelene kadar kayıplara karıştı. Boğuşma sırasında ben de kafasına elektrik süpürgesinin sapıyla vurdum. Sonrasında o da beni şikâyet etmiş. Bana 750 TL ceza geldi. Ona da 3 bin TL para cezası verildi. Para cezası çözüm değil. Ceza yediğinin akşamı yine kapıma geldi. Hesabını benden sordu. Ölümle tehdit etti. ‘Ya benimsin ya toprağın’ diyerek tehditler savurdu. Çarşıya ve işe farklı yollardan gidiyorum. Ne zaman nerede karşıma çıkacağı belli olmuyor. Artık kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Ben boynumda yara izi taşıyorum. Her aynaya baktığımda lanetle hatırlıyorum. Ben artık bunun kökten çözümünü istiyorum. Çok yoruldum” diye konuştu.

SAATLER SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Ayşegül S.’nin verdiği bu röportajdan saatler sonra, dün gece Cevizdere Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu’nda E.D yönetimindeki 52 AF 713 plakalı hafif ticari araç, Engin Tombul’a çarptı. Engin Tombul, kaza yerinde yaşamını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Tombul ailesi fertlerine ulaşamayınca Ayşegül S.’yi aradı. Acı haberle sarsılan Ayşegül S., kazanın ardından morga giderek 3 çocuğunun babası Engin Tombul’u teşhis etti.

‘KADER BÖYLEYMİŞ’

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Ayşegül S., “Akrabalarına ulaşamamışlar, teşhis için çağırdılar, gittim. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kader böyleymiş; çocuklarım için cenazeye katılmayı düşünüyorum” dedi.