Okeyi bırakıp dinliyorlar

Kenan Taşkın'ın haberine göre Trabzon Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için farklı bir çalışma yapıyor. Müdürlük personeli, "Demli Çay Sohbetleri" adı altında kahvehanelere gidip kadın ve çocuklara yönelik şiddet hakkında vatandaşlarla sohbet ediyor, halkı bilinçlendirmeye ve farkındalık yaratmaya çalışıyor. Uzman personelin demli çay eşliğinde yaptığı sohbette şiddeti önleme ve izleme merkezlerinin faaliyetleri hakkında da bilgiler veriyor.

OKEYİ BIRAKIP DİNLİYORLAR

İl Müdürü Ahmet Kurt, hayatımızın her alanında ve her koşulda eğitime ihtiyaç duyulduğunu belirterek "Bizler bu süreci sadece salonlarla sınırlı tutmak istemiyoruz çünkü böyle yapıldığında eğitim için hep belirli kitlelere ulaşmış oluyoruz. Geliştirdiğimiz bu proje ile bize gelmeyenin ayağına biz gider, birlikte çay içer ve anlatmak istediklerimizi anlatırız diye düşündük. İyi de oldu. Kahvehanedeyken bir okey oyununun tam da ortasında bir mola isteyip ailemize katkıda bulunacak küçük ama değerli bilgileri onlarla paylaşmaya başladık. Çok güzel sonuçlar alıyor, insanların bu konuya dikkatlerini bu yolla daha fazla çekiyoruz" dedi. Kurt, hem personel, hem kahvehane sahipleri hem de ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.