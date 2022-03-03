"SERALARIMIZI HORTUM ALDI"

Günün ağarmasıyla bölge halkı, evlerinde ve seralarda tadilat çalışmasına başladı. Bölge halkından İsmail Nacak, "Dün gece bir anda hortum geldi. Her şeyi aldı götürdü. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. Seraları, hepsini götürdü. Cenabı Allah kuşları korumuş. Bu barakanın içerisinde güvercinler var, kader" dedi.