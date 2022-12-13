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Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

Adet düzensizliği yaşıyorsanız, altında başka bir hastalık olabilir. Düzensizliğin başlıca sebebi olarak hormon bozuklukları görülse de, eğer çok sık ve şiddetli adet dönemi yaşanıyorsa, bir uzmana görülmesi önerilir. Peki, adet düzensizliği neden olur? Şiddetli adet kanamasının sebebi nedir? İşte detaylar...

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  • Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

    Normal adet kanamasının yaşandığı dönem içerisinde 20-60 ml kan kaybı gerçekleşir. Bu kayıp 80 ml ve üstüyse "şiddetli adet kanaması" olarak adlandırılır. Kadınların neredeyse yüzde 15'i bu sorunu yaşayabilir. Ortalama adet sıklığı 28 günde birdir, 25 günden kısa ve 35 günden uzunsa bir problem olabilir.
  • Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

    NEDEN ADET KANAMALARI ŞİDDETLİ OLUR?

    Adenomyosis denilen ve rahmin kas tabakasında endometriozis varlığı ile tanımlanan durum şiddetli kanamaya yol açabildiği gibi, kişinin hormonal bozuklukları da olabilir. Eğer hormonal bir bozukluğunuz var ise, bu tür kanamalar pelvik veya sistemik bir hastalık olmaksızın ortaya çıkan rahim orijinli aşırı, uzamış veya sık kanamalardır. Nadiren de olsa rahim kanseri ya da lezyonları da şiddetli ve düzensiz adet kanamalarına sebebiyet verebilir. 
  • Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

    MİYOM NEDİR?

    Miyomlar rahmin kas tabakasından kaynaklanan iyi huylu urlar olarak tanımlanır. Tümör olmadıkları için metastaz yapmazlar ve yayılmazlar. Miyomlar, rahimdeki konumlarına göre farklı bulgular gösterebilirler. Saplı olan ve karnın içerisine doğru büyüyen miyomlar kanama bozukluğuna yol açmazken, rahim duvarını tutan veya rahim boşluğuna doğru büyüyen miyomlar kanama bozukluğuna yol açar.
  • Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

    MİYOM BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Miyom belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

    Bel ağrısı,

    Sık idrara çıkma,

    Anemi(kansızlık),

    Yorgunluk ve zayıflık,

    Ağrılı cinsel ilişki,

    Eğer miyomlar enfekte olmuşsa; vajinadan ağrı, kanama veya akıntı,

    Nadir durumlarda karında bir baskı veya yumru hissi,

    İdrar yolu enfeksiyonları,

     

    İleri evrelerde kısırlık, hamilelik komplikasyonları ve anormal kanamalar da görülebilir.
  • Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

    MİYOM TANISI NASIL KONUR?

    Miyom tanısı, ilk olarak fiziki muayene yapıldıktan sonra doktorun önerisiyle ultrason, MRI testi, labaratuvar testleri ile teşhis edilebilirken, ilerleyen aşamalarda histerosonografi, histerosalpingografi, histereskopi ile tanı koyulabilir.
  • Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

    MİYOM TEDAVİSİ VAR MI?

    Doktor tarafından tanı koyulduktan sonra miyomların boyuna, tipine göre ilk olarak reçetesiz ilaçlar, ağrı kesiciler, demir takviyeleri, doğum kontrol hapları verilebilir. Ya da oral tedaviler uygulanabilir. Ağır vakalarda ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Ameliyat, hastanın durumuna göre farklı yöntemler ile yapılabilir. Bu yöntemler; 

    Miyomektomi,

    Histereskopi,

    Laparoskopi,

    Laparatomi,

    Histerektomi,

    Rahim fibroid embolizasyonu,

    Radyofrekans ablasyon (RFA),

     

    Morselasyon.

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