Şiddetli ve düzensiz adet dönemi yaşayanlar dikkat! Bu belirtiler, hastalığın habercisi olabilir!

NEDEN ADET KANAMALARI ŞİDDETLİ OLUR?

Adenomyosis denilen ve rahmin kas tabakasında endometriozis varlığı ile tanımlanan durum şiddetli kanamaya yol açabildiği gibi, kişinin hormonal bozuklukları da olabilir. Eğer hormonal bir bozukluğunuz var ise, bu tür kanamalar pelvik veya sistemik bir hastalık olmaksızın ortaya çıkan rahim orijinli aşırı, uzamış veya sık kanamalardır. Nadiren de olsa rahim kanseri ya da lezyonları da şiddetli ve düzensiz adet kanamalarına sebebiyet verebilir.