Şifa niyetine tüketilen Çubuk turşusuna talep arttı

Benli, bu ay Çubuk turşusunun satışının yoğun olduğunu, 36 çeşitten en çok salatalık turşusunun talep gördüğünü ifade etti. Doğrudan 13 ülkeye satış yaptıklarını kaydeden Benli, bu yıl sezonun çok iyi geçtiğini belirtti.

"Domatesinden maydanozuna, pırasasından lahanasına her çeşit meyve sebzeden turşumuz bulunuyor, en çok rağbet gören turşumuz yüzde 60'lık satışla salatalık turşusudur. Gribal enfeksiyonla birlikte özellikle turşu suyu ve turşu satışı çok arttı.

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Müşterilerimiz turşunun ve turşu suyunun gribe çok iyi geldiğini söylüyor. Daha önce pandemi döneminde turşu suyunu çok satmıştık, şimdilerde de çok rağbet var turşuya. Bu sezonun turşusu çok az kaldı, stoklarımız tükenmek üzere. Bu nedenle 2024 yılı üretimimizi iki katına çıkartmayı düşünüyoruz."