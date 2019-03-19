Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Kıdır, kırışıklık ve selülit için haftada iki kez kemik suyu içilmesini önerdi. Dr. Kıdır, kemik suyu içerek yaşlanmanın etkilerinin azaltılabileceğini söyledi.
Dr. Kıdır, yaşın ilerlemesiyle birlikte, kolajen üretiminin azaldığını ve ciltte sarkmaların meydana geldiğini belirterek, kemik suyu içilmesini tavsiye etti.
Kolajen kaybının, eklem rahatsızlıklarına ve selülitlere de neden olduğunu aktaran Dr. Mehtap Kıdır, kemik suyu içerek yaşlanmanın etkilerini azaltabileceğini dile getirdi.
Dr. Kıdır, "25´li yaşlardan sonra vücudumuzda kolajen (vücudumuzdaki dokulara destek sağlayan, doku ya da organların canlı ve esnek kalmasına yardımcı olan bir protein) üretimi yavaşlar.
35´li yaşlardan sonra bu yavaşlama daha da hızlanarak, etkilerini hissettirmeye başlar. Sıkı cilt, kolajen miktarı iyi olan cilt anlamına gelir.
Cildimizdeki kolajen miktarı azalmaya başladığında ise cilt elastikiyetini ve sıkılığını kaybeder. Sonuç olarak, yaşımız ilerledikçe cildimizde sarkmalar, kırışıklıklar hatta eklem ağrılarıyla karşılaşmamız da kaçınılmaz hale gelir" dedi.
KOLAJEN KAYBINA YOL AÇAN FAKTÖRLER
Kolajen kaybına yol açan en önemli faktörleri açıklayan Dr. Kıdır, "Uzun süre güneş ışığına maruz kalma. Strese bağlı olarak vücut tarafından salgılanan kortizol miktarında artış. Yanlış ve zayıf beslenme alışkanlığı. Toksinlere maruz kalmak. Kronik iltihaplanma.
Uyku düzensizliği ve yeterince uyumama. Vücudumuzdaki serbest radikallerin miktarındaki artış. Şeker ve rafine edilmiş ürün tüketimi, sigara, menopoz. Vücutta vitamin ve minerallerin emilimini zorlaştıran bazı tedaviler kolajen kaybına yol açan faktörlerin başında geliyor" diye konuştu.
"UZUN UZUN KAYNATIN, ÇORBAYA YEMEĞE KATIN"
Yaşlanmayla birlikte artan kolajen kaybının yalnızca kırışıklığa değil, eklem rahatsızlıklarına, bacak ve kalçalarda yoğunlaşan selülitlere de yol açtığını söyleyen Dr. Kıdır, "Kolajen içerikli besinlerin ve kolajen takviyelerinin düzenli tüketimi ve kolajen içeren nemlendirici ürünlerin kullanımıyla cildin aşırı miktarda kolajen kaybetmesi durdurulabilir" dedi.
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