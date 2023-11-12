"Şifalı eldiven" ile gündem olmuştu! Şüheda Kaya hakkında çıkan iddialara yanıt verdi!

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Eleştiri oklarının hedefindeki Şüheda Kaya Show Haber'e konuştu. Fenomen isim "Şifalı eldiven mi satıyorsunuz?" sorusuna "Şifalı eldiven diye isim koymuşlar. Geceliği 50 bin TL'lik bir otelde kaldığım iddia edilmiş. Sadece gümüş bir eldiven var, hiçbir illegal işimiz yok." dedi ve ekledi: "Biliyorsunuz ki gümüşün güzel bir etkisi var. Sadece ele takılan manuel masajın onunla beraber olduğunu düşünün."

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Kaya konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Herhangi bir güzellik salonum, merkezim yok benim. Benim, ailemin evimin içini, iş yerlerimizi bu platformda hiç kimse görmemiştir."

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Öte yandan Kaya'nın internet sitesindeki bazı belgelerin de örnek yani sahte olduğu iddialarına ise Şüheda Kaya: "Eğer bunda sıkıntı olsaydı devlet bunun girişine izin vermezdi." şeklinde cevap verdi.

Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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