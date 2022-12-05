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Sıfır engelli araçlara ÖTV indirimi: Muafiyetli 2022 sıfır engelli araç fiyatları belli oldu!

Sıfır engelli araç fiyatları ve limitleri 2022 yılı itibariyle yeniden güncellendi. Araç fiyatlarına üst üste gelen zamlar engelli araç fiyatlarının aşırı yükselmesine neden olmuştu. Engelli vatandaşları bu yüksek fiyatlardan korumak için bazı markalarda ÖTV indirimi uygulanmaya başladı. Limiti 450 binden 500 TL'ye kadar olan araçlar engelli vatandaşlar tarafından ÖTV indirimi kapsamında edinilebilecek. 2022 engelli araç fiyatları haricinde engel oranı da indirimde etkili olacak. ÖTV indirim kapsamında olan araçlar ise markalar tarafından belirleniyor. 2022 engelli araç fiyatları haricinde engel oranı da indirimde etkili olacak. İşte 2022 ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları…

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  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    Otomobil fiyatları 2021 yılında yüksek fiyat artışları yaşamaya başlarken bu zamlar giderek arttı ve 2022 yılında da katlanarak devam etti. Yüksek enflasyon araç fiyatlarında ciddi artış yaşanmasına neden olurken bu yükseliş engelli araçlarına da yansıdı. Yeni modellerin satışa çıkmasına paralel olarak fiyatlarda yüzde 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar ise ÖTV'siz engelli araçlarının fiyatlarını araştırmaya başladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak özel tüketim vergisi indiriminden yararlanabiliyor. ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin yüzde olarak belli bir oranda engel derecesine sahip olması gerekiyor. Peki, sıfır engelli araç fiyatları ne kadar? İşte 2022 ÖTV’siz araç fiyat listesi
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR?

    Engellilerin alacağı araçların matrah limiti 1 Ocak 2022 itibarıyla yeniden değerleme oranı kadar (yüzde 36) artarak 330 bin 800 TL’den 450 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu kapsamda, engelli bireyler nihai fiyatı 450 bin 500 TL’nin altında kalan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen otomatik vitesli sıfır otomobiller arasından seçim yapabiliyordu. Ancak tedarik, kur, hammadde ve enerji kalemlerindeki artıştan dolayı sıfır otomobillere gelen zam oranı sene başından bu yana yüzde 50’yi aştı.

    2021 yılında C segmentindeki otomobiller arasından seçim yapabilme şansında sahip olan engelliler, bugünkü şartlarda B segmentindeki birkaç model dışında seçim yapamıyor. Bir örnek vermek gerekirse, sene başında Hyundai i20’nin 1.4 litrelik motora sahip baz versiyonu 290 bin 802 TL’ye satın alınabilirken, ekim ayı itibarıyla aynı modelin nihai fiyatı 470 bin 500 TL oldu ve engellilerin satın alabileceği araç sınırından çıktı.

    Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Ancak burada da bir sınır var. 2021 yılında 330 bin 800 lira olan fiyat sınırı 2022 yılı ile birlikte 450 bin 500 liraya yükseldi. Başka bir deyişle otomobil bayilerinde sıfırı 450 bin 500 lira ve altında olan otomobiller ÖTV'siz engelli aracı olarak satın alınabilecek.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, engelliler için 450 bin 500 TL olarak belirlenen ÖTV’siz araç üst limitinin bir süre daha değişmeyeceğini belirterek, toplam satışlar içerisinde engelliye satış oranının çok yüksek olduğunu söyledi. Yavilioğlu, "İlk altı ayın ortalaması yaklaşık yüzde 20 dolayısıyla oranlar çok yüksek. Burada denetime gidemiyorsunuz, çok hassas bir alan. Dolayısıyla var olan durumu devam ettirmek gerekiyor" dedi.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi ise kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli olanlar ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bireyin engellilik yüzdesi 40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.

    Yüzde 90 ve üstü ise ÖTV'den muaf tutuluyor.

    Engelli araç fiyatları 2022 yılı itibarıyla Fiat, Toyota, Ford, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Seat, Opel ve pek çok marka için yeniden belirlendi. Engelli ÖTV indirimi ile uygun fiyatlı araç sahibi olabilecek olan engeli vatandaşlar, 2022 engelli araç limiti çerçevesinde araç edinebilecek.

    ÖTV indirimi araçlar için hesaplanırken şu yöntemler kullanılır. 

    - Engelli araç indirimi hesaplama yapılırken aracın ham fiyatına ÖTV uygulanır ve ham fiyat ile ÖTV fiyatı toplanarak toplam tutarın KDV’si eklenir. 

    - Araç satın alırken faydalanacağın indirimlerden bir diğeri de KDV indirimidir. Normal şartlarda %18 KDV ödenirken engelli indiriminden faydalandığından bu oran %15’lere kadar düşer. 

    KDV ve ÖTV ile yapılan ayrı ayrı indirimler, satın almak istediğin aracın satış fiyatı yaklaşık olarak %30-32 arasında değişir. 
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    ENGELLİLİK ORANI

    ÖTV muafiyetinden faydalanabilmek için araç satın almadan önce engel durumunu beyan etmek adına bir sağlık kuruluşundan, "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu almak gerekiyor.

    Raporda belirtilen engel durumu yüzde 90 oranının üzerinde ise şartsız muafiyet sağlanırken engel oranı yüzde 90’ın altında olan kişiler, alacakları otomobilde sadece engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyorlar.

    Engel oranı yüzde 90’ın altında olan sürücünün kendi aracını kullanabilmesi için TSE onaylı aparat düzenlemesi yapılması gerekiyor. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan kişinin aracını ise yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabiliyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    YÜZDE 40-89 ARASI ENGELLİ ORANI

    Bireyin engellilik yüzdesi %40-89 arasında ise sıfır araç alımında ÖTV indirimi yüzde 26.3 oranında uygulanırken KDV ödemesi ise yüzde 15.24 oranında uygulanıyor. Yüzde 40 engelli birisinin ÖTV indirimli araç alması için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sürücü belgesine sahip olması da gerekiyor.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    2022 ENGELLİ ÖTV İNDİRİMİ İLE ALINABİLECEK ARAÇLAR HANGİLERİ?

    2022 Kasım ayında engelli ÖTV muafiyeti alınacak arabalar listesi şu şekildedir;

    Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live

    Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli

    Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid

    Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

    Renault Joy 1.0 SCe 65 bg

    Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg

    Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp

    Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump

    Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk

    Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    %60, %70 VE %80 ENGELLİ RAPORU İLE ARAÇ ALMA

    Yüzde 60, 70 ve 80 oranında engelli raporuna sahip olan kişiler, %90 altı kişiler için belirlenen genel alım-satım şartlarına göre işlem yapabilirler.

    %90 ENGELLİ RAPORU İLE ÖTV’DEN MUAF ARAÇ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

    “Yüzde 90 engelli raporu ÖTV indirimi ne kadar?” sorusu engelli raporu ile araç almak isteyen kişilerin merak ettiği bir konudur. Fakat ÖTV muaflı araç alabilmek için bazı şartları yerine getirmen gerekir. Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV’den muaf tutulur. Dolayısıyla yüzde 90 özürlü raporu ile araba almak için ÖTV ödemek zorunda kalmazsın. Ancak %90 engelli bireylerin H sınıfı ehliyete sahip olması gerekir.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    %90 ENGELLİ ARACINI KİMLER KULLANABİLİR?

    Engelli adına alınan aracı kimin kullanamayacağı Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenir. ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan aracı üzerine kayıtlı olan engelli bireyler kullanabilir. Peki, %90 engelli kişinin aracını kimler kullanabilir?

    Tam teşekküllü hastaneden alınan Engelli Sağlık Kurulu raporunda %90 ve üzeri engellilik durumuna sahip olması ve raporunda “ÖTV istisnalı araç kullanabilir” ifadesinin bulunması gerekir. Ancak kişinin raporunda “Sürücü ehliyeti alabilir” ibaresi yer almıyorsa aracı, yakınlık derecesi gözetilmeksizin herkes kullanabilir.

    %90 engelli bireylerin trafiğe çıkmasının uygun olmaması durumunda ise araç ruhsatına kaydettirilen 3 kişinin daha aracı kullanmasına izin verilir. Buna göre %90 ve üzerinde engelli olan kişilerin adına araçları 2. ve 3. dereceye kadar akrabaları kullanabilir.

    Noter tarafından teyit edilen iş arkadaşlarının ruhsata işlenmesi hakkı saklı tutulmuştur. Ruhsatta ismi olmadığı halde aracı kullanan kişileri aracın bağlanması veya ağır para cezalarına maruz kalabilir. Üstelik hastalık ve doğum gibi acil durumlarda bile ruhsatta adı geçmeyen kişilerin dışında herhangi birinin aracı kullanması mümkün değildir.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    %90 ENGELLİ ARACI KİMLER SATIN ALABİLİR?

    Engelli bireyler, engellilik yüzdeleri %90 ve üzeri ise sıfır araç alırken ÖTV’den muaf tutulur. Fakat kişinin ÖTV muaflı araç alabilmesi için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Engelli raporu ile araç alımının gerçekleşmesi için 18 yaşından büyük ve zihinsel engeli olmayan kişi, kendi başına işlemlerini gerçekleştirebilir. Fakat 18 yaşından küçük ise anne ve babasının muvafakatname vermesi gerekir. 18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için de vasi kararı gerekir. Peki, yüzde 90 engelli raporu ile araç alımı şartları nelerdir?

    %90 engelli raporu ile araç satın alabilme şartlarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.

    %90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler engel nedenine bakılmaksızın araç alabilirler.

    Eğer ağır engelli (%90 ve üzeri) bir birey için araç alımı söz konusuysa aracı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması şartı aranmaz. Bireyin aile yakınları, aracı satın alabilir.

    Engelli raporu ile araç alımının gerçekleşmesi için 18 yaşından büyük ve zihinsel engeli olmayan kişi, kendi başına işlemlerini tamamlayabilir.

    18 yaşından küçük ise anne ve babasının muvafakatname vermesi şartı aranır.

    18 yaşından büyük ve zihinsel engelli bireyler için ise vasi kararı gerekir.

    18 yaşı altı çocuk için anne-baba boşanmış ise araç alım-satış işlemlerini velayet kimin üzerineyse o kişi yapar.

    Araç satın almadan önce aracı kullanacak kişinin A veya B sınıfı ehliyetlerden birine sahip olması beklenir.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    %90 ENGELLİ KİŞİLER İÇİN ÖTV İNDİRİM UYGULAMASI

    ÖTV indirim uygulaması %90 ve üzeri engelli oranına sahip kişiler için iki farklı şekilde uygulanır.

    Taşıtta tadilat aranan ÖTV uygulaması: Sürekli tekerlekli sandalye ya da sedye kullanmak zorunda kalan ve engellilik raporu %90 üzeri olan kişiler ÖTV istisnasından yararlanabilir. Ancak bu uygulamada engelli birey aracını kendisini kullanamaz bundan dolayı da taşıtı yakınlarından birinin kullanması gerekir.

    Taşıtta tadilat aranan ÖTV uygulaması: Aracı satın alacak kişinin %90 engelli olması ancak aracın kullanımına engel olacak herhangi bir sorun olmaması durumunda ÖTV istisnası uygulanır. Bu uygulamada engel sebebinin bir önemi olmadığı için satın alınacak araçta da herhangi bir tadilat şartı aranmaz.
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    2023 ENGELLİ ARAÇ ALIM SATIM ŞARTLARI NELERDİR? 

    (Yüzde 40 engelli raporu olanlar)

    - 18 yaşını doldurmuş olmak.

    - Ehliyet sahibi olmak.

    - Araçta engel durumuna göre herhangi bir düzenleme yapılmayacaksa "Tertibatlı olmaksızın ÖTV indiriminden faydalanır" ibaresi olmalı.

    - Raporda "Otomatik vitesli araç kullanabilir" veya "Otomatik vitesli araç kullanamaz" ibaresi olmalı.

    - Yüzde 40 – yüzde 89 arası engelli raporu

    - Raporda "Sürücü belgesi alabilir" ibaresi olmalı.

    - Araçta engel durumuna göre düzenleme yapılacaksa raporda "Tertibatlı araç kullanır" ibaresi olmalı.

    (Yüzde 90 engelli raporu olanlar)

    - Yüzde 90 ve üzeri engel durumlarında 18 yaş sınırı yoktur.

    - Yüzde 90 ve üzeri engelli raporu

    - Aracı kendisi almak zorunda değildir. Aile üyeleri de (vasi kararı ile) satın alabilir

    Rapor üzerinde "ÖTV istisnalı araç kullanabilir" ibaresi yer almalı
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    500 BİN ALTI SIFIR ARAÇ LİSTESİ – KASIM GÜNCEL LİSTE

    500 bin TL’nin altında kalan araç listesi güncel olarak şu şekildedir;

    500 Bin Altı Araç Modelleri            Fiyat

    Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg            490.000 TL

    Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg             475.900 TL

    Dacia Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg               489.000 TL

    Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL

    Toyota Yaris 1.0 Vision  497.150 TL

    Mitsubushi Space Star 1.2 INTENSE CVT 447.900 TL

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel               443.000 TL

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool               460.000 TL

    Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT         460.000 TL

    Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool    471.000 TL

    Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP         395.900 TL

    Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL

    Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP               469.900 TL

    Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP       452.900 TL

    Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP       479.900 TL

    Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP          460.900 TL

    Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid               449.900 TL

    Seat YENİ IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style         450.000 TL

    Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression 490.000 TL

    Renault Joy 1.0 SCe 65 bg            438.000 TL

    Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg    403.000 TL

    Peugeot 208 PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5       495.000 TL

    Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp           430.000 TL

    Opel Corsa 1.2 75 HP BENZİN MT5           499.000 TL

    Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump               331.500 TL

    Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Style 385.000 TL

    Hyundai i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk             402.500 TL

    Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Jump            444.000 TL

    Hyundai i20 1.4 MPI 100 PS Style             486.500 TL

    Hyundai Bayon 1.4 MPI 100 PS Jump      472.000 TL

    Citroen 1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel       461.000 TL

    Seat Yeni İbiza 1.0 Evo 80 HP Style           480.000 TL
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    PEUGEOT 

    Model (500.000 TL ve altı) +       Fiyat      ÖTV Muafiyeti

    Peugeot 208 PRIME 1.2 PureTech 75hp MT5       495.000 TL          SINIR ÜSTÜNDE

    Peugeot Partner Van UZUN COMFORT 1.5 BlueHDi 100 hp           430.000 TL          ALINABİLİR

    Peugeot Expert Van STANDART (L2) 1.5 BlueHDi 120hp  510.000 TL          SINIR ÜSTÜNDE

     
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    DACİA DUSTER

    Model (500.000 TL ve altı) + Fiyat ÖTV Muafiyeti

    Dacia Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2 509.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 490.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Dacia Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg 475.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Dacia Sandero Stepway Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 527.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Dacia Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 485.000 TL SINIR ÜSTÜNDE
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    RENAULT 

    Renault Joy 1.0 SCe 65 bg 438.000 TL ALINABİLİR

    Renault Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 506.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Renault Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg 403.000 TL ALINABİLİR

     
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI NE KADAR?

    FİAT EGEA

    Model (500.000 TL ve altı) + Fiyat ÖTV Muafiyeti

    Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP 395.900 TL ALINABİLİR

    Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli 436.500 TL ALINABİLİR

    Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP 469.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 452.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 479.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Fiat Panda Urban 1.0 Hybrid 70 HP 460.900 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Fiat Panda City 1.0 70 HP Hybrid 449.900 TL ALINABİLİR
  • SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2022 HESAPLAMA: ÖTV muafiyetli engelli araç fiyatları ve limiti ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama nasıl yapılır? Sıfır engelli araç alma şartları ne?

    TOYOTA 

    Toyota Yaris 1.0 Vision 497.150 TL SINIR ÜSTÜNDE

    KİA ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI

    Model (500.000 TL ve altı) Fiyat ÖTV Muafiyeti

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Feel 443.000 TL ALINABİLİR

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Live 450.000 TL ALINABİLİR

    Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT Cool 460.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Kia Picanto 1.0L 84 PS AMT 460.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

    Kia Rio 1.2 84 PS Manuel Cool 471.000 TL SINIR ÜSTÜNDE

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