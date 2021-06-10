Sıfır otomobilde ilk tercih

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Sıfır otomobilde ilk tercih "benzinli motor"

Türkiye otomobil pazarında yılın 5 aylık döneminde en fazla tercih edilen motor tipi benzinli olurken bunu dizel ve hibrit motorlu otomobiller izledi.

Sıfır otomobilde ilk tercih
AA

Türkiye otomobil pazarında yılın 5 aylık döneminde en fazla tercih edilen motor tipi benzinli olurken bunu dizel ve hibrit motorlu otomobiller izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.

- Hibrit otomobiller satışlarda üçüncü sırada

Mayıs sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, tüketicilerin benzinli otomobil tercihinin devam ettiği görüldü. Bu dönemde, benzinli otomobiller, 157 bin 822 adet ve toplam satışlardan yüzde 63,6 payla ilk sırada yer aldı.

Ardından, dizel otomobiller 58 bin 445 adetle ve yüzde 23,6 payla ikinci olurken ve hibrit otomobiller de 19 bin 457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde, oto gazlı otomobil satışları 11 bin 636 adetle yüzde 4,7 pay alırken, 617 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

- Dizel otomobil satışları azaldı

Geçen yılın mayıs sonu itibarıyla 71 bin 702 benzinli, 63 bin 816 dizel, 6 bin 555 oto gazlı, 4 bin 322 hibrit ve 133 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Böylece benzinli otomobil satışları mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 77,5 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 8,4 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 350,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 363,9 artış gösterdi. Bu artış oranının yüksek olması, Ocak-Mayıs 2020 döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satış adetlerinin görece düşük seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

- Hibrit ve elektrikli satışlarının payı arttı

Geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslandığında benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 48,9'dan yüzde 63,6'ya, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 2,9'dan yüzde 7,8'e çıktı.

Dizel motorlu otomobillerin satışlardan aldığı pay ise yüzde 43,6'dan yüzde 23,6'ya geriledi.

Ocak-mayıs dönemi veriler değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da adet bazında hala düşük seviyelerde seyretmesine karşın son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

2020 ve 2021'in ocak-mayıs dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişim oranları şöyle:

MOTOR TİPİOcak-Mayıs 2020
Adet Pay		Ocak-Mayıs 2021 Değişim
Adet Pay
Benzin71.70248,9%157.82263,6%120,1%
Dizel63.81643,6%58.44523,6%-8,4%
Otogaz6.5554,5%11.6364,7%77,5%
Hibrit4.3222,9%19.4577,8%350,2%
Elektrik1330,1%6170,2%363,9%
Toplam146.528100,00%247.977100,00%69,2%

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME