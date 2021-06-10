Sıfır otomobilde ilk tercih

AA

Türkiye otomobil pazarında yılın 5 aylık döneminde en fazla tercih edilen motor tipi benzinli olurken bunu dizel ve hibrit motorlu otomobiller izledi.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 314 bin 882 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, otomobil satışları yüzde 69,2 artışla 247 bin 977 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 83 artışla 66 bin 905 adede ulaştı.

- Hibrit otomobiller satışlarda üçüncü sırada

Mayıs sonu itibarıyla otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, tüketicilerin benzinli otomobil tercihinin devam ettiği görüldü. Bu dönemde, benzinli otomobiller, 157 bin 822 adet ve toplam satışlardan yüzde 63,6 payla ilk sırada yer aldı.

Ardından, dizel otomobiller 58 bin 445 adetle ve yüzde 23,6 payla ikinci olurken ve hibrit otomobiller de 19 bin 457 satışla yüzde 7,8 paya sahip olarak üçüncü sırada yer aldı.

Bu dönemde, oto gazlı otomobil satışları 11 bin 636 adetle yüzde 4,7 pay alırken, 617 adet de elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

- Dizel otomobil satışları azaldı

Geçen yılın mayıs sonu itibarıyla 71 bin 702 benzinli, 63 bin 816 dizel, 6 bin 555 oto gazlı, 4 bin 322 hibrit ve 133 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.

Böylece benzinli otomobil satışları mayıs sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 77,5 artarken, dizel otomobil satışları yüzde 8,4 geriledi.

Hibrit otomobil satışları yüzde 350,2 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 363,9 artış gösterdi. Bu artış oranının yüksek olması, Ocak-Mayıs 2020 döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satış adetlerinin görece düşük seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklandı.

- Hibrit ve elektrikli satışlarının payı arttı

Geçen yılın ilk 5 ayı ile kıyaslandığında benzinli otomobillerin satışlardan aldığı pay yüzde 48,9'dan yüzde 63,6'ya, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,5'ten yüzde 4,7'ye, elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,1'den yüzde 0,2'ye ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 2,9'dan yüzde 7,8'e çıktı.

Dizel motorlu otomobillerin satışlardan aldığı pay ise yüzde 43,6'dan yüzde 23,6'ya geriledi.

Ocak-mayıs dönemi veriler değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarının gerilemesi dikkati çekti. Üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Gelecekte içten yanmalı motorlu otomobillerin yerini alması beklenen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları da adet bazında hala düşük seviyelerde seyretmesine karşın son dönemlerde olduğu gibi artmaya devam etti.

2020 ve 2021'in ocak-mayıs dönemi, motor tipine göre otomobil satış adetleri, payları ve değişim oranları şöyle: