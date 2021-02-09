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"Sigara Bırakma Danışma Hattı" aracılığıyla geçen yıl takip edilenlerin yüzde 25'i sigarayı bıraktı

Sağlık Bakanlığınca toplum sağlığının korunması amacıyla 2010 yılından itibaren uygulanan "Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı" aracılığıyla geçen yıl takip edilenlerin yüzde 25'inin sigarayı bıraktığı tespit edildi.

AA

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, başta kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık, erken ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor ve küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da hastalık seyrinin ağırlaşmasında etkin rol oynuyor.

Kovid-19 ile mücadelede sürecinde Türkiye'de tütün ürünü kullananlara, bağımlılıktan kurtulmaları için Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla kesintisiz destek sağlanıyor.

Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı, sigarayı kullanmak istemeyen bireyleri, motivasyon görüşmeleriyle teşvik ediyor. Danışma Hattı, 7 gün 24 saat kesintisiz ve canlı destek sağlıyor, günlük ortalama 3 bin çağrıya cevap veriliyor.

- Bir yıl boyunca en az 7 defa geri dönüş araması yapılıyor

Danışma hattındaki görevliler tarafından, bırakma kararı alan bireylere bu süreçte rehberlik edilerek, ortaya çıkabilecek nikotin yoksunluk belirtileriyle baş etmeye yönelik davranış değişiklikleri hakkında danışmanlık hizmeti veriliyor. Ayrıca sigara bırakma hizmeti sunan sağlık profesyonelleri ve birimleri hakkında bilgi aktarılıyor.

Danışma hattını arayan bireylere, nikotin bağımlılık düzeyini belirlemek amacıyla test uygulanıyor. Tespit edilen bağımlılık düzeyine göre kişiye özel sigara bırakma planı yapılıyor ya da sigara bırakma hizmeti sunan sağlık birimleri hakkında bilgilendirilerek sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor. Kişinin talep etmesi halinde operatörler aracılığıyla kendisine en yakın sigara bırakma polikliniğinden randevu da alınıyor.

Sigara bırakma planı yapılan kişiler onay vermeleri halinde danışma hattı tarafından yapılan geri dönüş aramalarıyla bir yıl boyunca takip ediliyor ve sigara bırakma sürecini sürdürmesi için destekleniyor.

Sigara bırakma planı yapılanlara sisteme dahil olmalarının ardından belirlenen periyot doğrultusunda 1 yıl boyunca en az 7 defa geri dönüş araması yapılarak görüşme sağlanıyor.

Aramalarda kişilerin sigarayı bırakma durumları takip edilip sigara bırakma sürecinde yaşanan nikotin yoksunluk belirtileri veya fizyolojik zorluklarla baş etme konusunda cesaretlendirilerek motivasyonlarının artırılması sağlanıyor. Bu kapsamda geçen yıl takibi yapılan kişilerin yüzde 25'inin sigarayı bıraktığı tespit edildi.

- "Sigara bırakma polikliniklerinde bugüne kadar 3 milyondan fazla muayene yapıldı"

Kovid-19 salgın koşullarına rağmen 2021 yılı itibariyle 537 sigara bırakma polikliniğinde sigara bırakma hizmeti sunuluyor.

Sigara bırakma polikliniklerinde konuya özel eğitim alan hekimler görev yapıyor.

Hekimin muayenesi ve değerlendirmesi doğrultusunda sigara bırakma tedavisi uygulananlar, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış ilaçlarla destekleniyor.

Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ancak Türkiye'de geri ödeme kapsamında olmayan "Vareniklin" ve "Bupropion" etken maddeli ilaçlar ile Nikotin Replasman tedavisi preparatlara, sigara bırakma tedavisi kapsamında ücretsiz erişim sağlanıyor.

Bu ilaçlar, sigara bırakma polikliniklerinde hekimler tarafından, uygun görülen hastaların tedavisinde kullanıma sunuluyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bugüne kadar 3 milyondan fazla muayene yapıldı, yaklaşık 1,2 milyon kişi bu ilaçlardan faydalandı.

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