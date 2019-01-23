Kapalı mekanlarda sigara içilip içilmediğini denetleyen ekipleri takip eden 'Whatsapp çetesi' haberimiz ses getirdi. Sigara denetimi yapan ekibi takip ederek işletme sahiplerini, kurdukları Whatsapp grubuyla uyaran çete ile ilgili Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı.

GELEN İHBARLARA GÖRE DENETİMCİLER DE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR OLABİLİR

Habertürk’te yayınlanan haberin ardından Sağlık Bakanlığı’na bu konuda belgeli ihbarlar geldiği ve bu konuda inceleme yapılması için bir müfettişin görevlendirildiği öğrenildi.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı birimine gelen ihbarlar konuyla ilgili görevlendirilen müfettişe verildi. Gelen ihbarlarda, kapalı mekanlarda sigara içilip içilmediğini denetleyen elemanların da çeteyle işbirliği yaptığı yönünde...

BAKANLIK, DENETİM GÖREVLİLERİNİN YERİNİ DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR

Bakanlık, yapılacak inceleme sonrası denetim elemanlarının da görev yerini değiştirmeye hazırlanıyor. Ankara'da görev yapan denetim elemanlarının yaptıkları denetimlerde sigara içildiğine dair tutanak tutma oranının yüzde 1 olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, diğer illerde oranın daha yüksek olduğunu, Ankara’da bu oranın düşük olmasının kendilerini de şüphelendirdiğini belirtti.

Bakanlık müfettişleri, denetim elemanları için taşeron firmadan kiralanan araçların GPS'ini inceleyecek. GPS bilgilerinin başkalarının görüp görmediği, araçta başka GPS aleti bulunup bulunmadığı da incelenecek konular arasında yer alacak.