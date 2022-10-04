Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Sigara, ekosistemdeki tüm canlılara ciddi zarar veriyor"

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle açıklamada bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın sigaranın, ekosistemdeki tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi

İHA

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insanın sigara içtiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu durumun sigara içmeyen birçok canlıda pasif içicilik oluşturduğunu belirterek, “Sigara dumanında, arsenik, siyanamid, hidrojen, nikotin, amonyak gibi birçok zehir havaya karışıyor ve insanlar gibi hayvanlar da bu zehirlere maruz kalarak pasif içici oluyor” dedi. Ayrıca, sigara izmaritlerinin büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Aydın, izmaritlerin hayvanlar tarafından yenildiğinde onların vücutlarında ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğunun altını çizdi.

"KUŞLARDA AKCİĞER, KÖPEKLERDE İSE BURUN KANSERİ RİSKİ VAR"

Yaşadığımız gezegenin tüm canlıların ortak evi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Aydın “Sadece insanların değil, hayvanların ve tüm canlıların yaşam hakkı kutsal. Bu sebeple hayvanları da sigaranın zararlı etkilerinden korumalıyız” dedi.

Evde beslediğimiz minik dostlarımızın yanında içtiğimiz sigaranın dumanının bile onların hem tüylerinde hem de iç organlarında geri dönüşü olmayan etkiye sahip olduğunu vurgulayan Aydın, “Bilinçsizce yaktığınız bir sigara bile onların sağlığının bozulmasına neden oluyor. Örnek vermek gerekirse kuşlarda akciğer kanserini tetikliyor, birçok hayvanda göz enfeksiyonuna neden oluyor. Köpekler başta olmak üzere tüm hayvanlarda başta burun ucu kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerinin görülme sıklığını arttırıyor” ifadelerini kullandı.

TOPLUMSAL BİLİNCİN OLUŞMASI İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖNCÜ OLMALI

Tüylü dostlarımızı sigaranın zararlı etkilerinden korumanın insanlık vazifesi olduğunu belirten Doç. Dr. Aydın, bunun için toplumların el birliğiyle çalışması gerektiğini belirtti.

Aydın, "Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, toplumumuzda sigara kullanımını en aza indirmek ve mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için yıllardır büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelemiz sadece bireyler için değil topyekûn doğal çevre içindir. Sigaranın insana, hayvana ve doğaya verdiği zararı minimum düzeye indirmek, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak elimizde. Bunun için toplumsal bilinç oluşturulmalı. Toplumsal bilincin oluşmasında sivil toplum örgütleri öncü bir rol üstlenmeli” diyen Aydın “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den Onur Şener cinayeti yorumu: Tam bir güç zehirlenmesi! - Günün Haberleri
SAĞLIK Prof. Arif Verimli'den Onur Şener cinayeti yorumu: ...
Dertlerinize deva olacak mucizevi çay! Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!
SAĞLIK Kabızlığı yok ediyor, bağırsakları temizliyor!
Aç kalmak zayıflatır mı? Aç kalarak kilo verince vücutta neler oluyor?
SAĞLIK Aç kalmak zayıflatır mı?
İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş gribi tespit edildi
SAĞLIK İspanya'da ilk, Avrupa'da ikinci kez insanda kuş ...
101 yaşındaki Leyla nineden uzun ve sağlıklı yaşamın sırları
SAĞLIK 101 yaşındaki Leyla nineden uzun yaşamın sırrı!
Yeni doğum yapan anneler dikkat! Bu besinler sütünüzü arttırıyor!
SAĞLIK Bu besinler sütünüzü arttırıyor!
Meme kanseri tarama başvuruları pandemi öncesine göre yüzde 10 azaldı
SAĞLIK Meme kanseri tarama başvuruları pandemi öncesine göre ...
1000 yıllık tavsiye! Kanserden koruyor, grip olmanızı önlüyor!
SAĞLIK Kanserden koruyor, grip olmanızı önlüyor!
Sistit Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Sistit Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Sistit nedir, neden olur ve nasıl geçer?
Mide Gazı Neden Olur, Nasıl Geçer? Mide Gazına Ne İyi Gelir?
SAĞLIK Mide gazı neden olur, nasıl geçer?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.