Sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı araştırmaları hız kazandı. Geçtiğimiz ay gelen sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sigara fiyatlarındaki değişiklik 4 Temmuz'da gerçekleşti. İşte 5 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatlarında son durum...