Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. ÖTV zammı ile 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 olurken en ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarında artış yaşandı. Yüzde 10 oranındaki artışın ardından milyonlarca tütün kullanıcısı "ÖTV sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 30 Mayıs en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları...