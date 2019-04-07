Sigara fiyatları yükseldi! Global tütün şirketi Philip Morris SA tarafından 6 nisan tarihi itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. İşte sigara fiyatları

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte güncel sigara fiyatlarıü

MURT B.: 12.00 TL

LRK: 12.00 TL

LRK R.: 11.50 TL

PARL: 15.50 TL

MARL: 15.00 TL

MARL T.: 14.00 TL

L: 11.50 TL

L RED: 11.00 TL

MURT: 13.00 TL

CHST: 11.50 TL

SİGARA FİYATLARININ ENFLASYONA ETKİSİ NASIL OLACAK?

2 TL’lik artışla fiyatlar da en az yüzde 16 artacak. Sigara çeşidine göre yüzde 20’leri bulan artışın nisan ayında enflasyona etkisi yüzde 1 civarında olacak.