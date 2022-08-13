Sigaraya zam mı geldi araştırmaları son günlerde hız kazanırken güncel sigara fiyatları listesi de tütün kullanıcıları tarafından takip ediliyor. JTİ, Philip Morris, BAT ve İmperial gruplarına peş peşe uygulanan sigara zammının ardından sigaraya 2 TL daha zam geleceği iddia edildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar "Sigaraya 2 TL zam gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, 13 Ağustos en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi...