EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR? İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

JTI sigara grubunun en pahalı sigarası 80 TL, en ucuz sigarası ise 71 TL oldu. PM sigara grubunun en pahalı sigarası 73 TL, en ucuzu 66 TL oldu.