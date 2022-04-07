Sigara zammı son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Sigaraya zam geleceği iddiaları sonrasında vatandaşlar “Sigaraya zam mı geldi? Sigara zammı sonrası güncel sigara fıyatları ne kadar, kaç TL oldu?” sorularına yanıt aradı. Ocak ve Mart aylarında sigaraya toplamda 6 TL zam gelmişti. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın açıklamasının ardından gözler 7 Nisan güncel sigara fiyatlarına çevrildi. İşte, 7 Nisan zamlı sigara fiyatları…