Sigara fiyatları zamlandı! 2024 Kasım ayı sigara fiyatları: En pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatları zamlandı! 2024 Kasım ayı sigara fiyatları: En pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

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Sigara fiyatlarına zam haberi sonrasında kamuoyunda sigara fiyatlarına ne kadar kaç TL zam yapıldığı araştırılıyor. Öte yandan "En pahalı sigara ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını da merak ediyor. İşte sigara fiyat listesiyle ilgili merak edilenler...