Sigara fiyatları zamlı liste: Sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? 6 Nisan 2024 En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın duyurusuna göre, zamlı sigara fiyatları 5 Nisan'dan itibaren geçerli olmaya başladı. Son gelen zammın ardından yeni sigara fiyat listesi ile sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. En ucuz sigaranın 58 TL olduğu biliniyor. İşte güncel sigara fiyatları son durum
En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları zammın ardından merak ediliyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Dündar zammın ardından geçerli olan yeni sigara fiyatlarını da duyurdu. Peki sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 2024 güncel ve yeni sigara fiyatları
SİGARAYA ZAM MI GELDİ?
Geçtiğimiz gün bir sigara grubunda yaşanan artışın ardından yeni bir sigara grubuna daha zam geldi. Böylelikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.
ZAMDAN SONRA SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bir sigara grubuna daha zam geldiğini bildirdi. Dündar zammın ardından geçerli olan yeni sigara fiyatlarını da duyurdu.
Nisan ayında yapılan son sigara zammının ardından fiyatları değişti. Buna göre, Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.
EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?
Geçtiğimiz günlerde de 5 TL'nin üzerinde yapılan son zamla birlikte Philip Morris sigara grubundaki en ucuz sigara fiyatı 60 TL'ye çıktı.
SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yapılan yeni zammı 5 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak.