Sigara zammı sonrası güncel liste binlerce tütün kullanıcısı tarafından her gün takip ediliyor. 2022 yılının başından beri toplamda 8 lira zamlanan sigaraya %10’luk ÖTV artışı uygulandı. Özel Tüketim Vergisi artışı ile 0.71 olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya yükseldi. ÖTV zammının ardından sosyal medyada sigaraya 9 TL zam geleceği iddiaları gündeme geldi. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatlarını yakından takip edenler “Sigaraya zam geldi mi, sigara fiyatları ne kadar kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, 13 Haziran 2022 güncel zamlı sigara fiyatları…