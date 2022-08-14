Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası! İşte son durum

Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası sosyal medyada son iki gündür en çok konuşulan iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu zam gelirse sigara fiyatlarına yılbaşından beri toplamda 8 lira zam yapılmış olacak. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte sigara zammıyla ilgili araştırılanlar...

ABONE OL
  • Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası! İşte son durum

    Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sigaraya 2 lira zam geleceği iddia edildi. Peki, sigaraya zam gelecek mi, son durum nedir? Merak edilen soruyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte sigara fiyatlarına 2 TL zamla ilgili son durum...
  • Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası! İşte son durum

    SİGARAYA ZAM SİNYALİ!

    Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sigara ve alkollü ürünlere yeni zam beklendiğini duyurdu.

    Dündar, şu sözleri kullandı: "Sigaraya geçtiğimiz günlerde 2 lira zam yapıldı. Aslında 4 lira zam yapılacaktı ama firmalar 2 lirasını sübvanse etti. Sübvanse edilen 2 liranın zam olarak yansımasını bekliyoruz " dedi.

     
  • Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası! İşte son durum

    SİGARA ZAMMI SONRASI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

    Son sigara zammının ardından JTI grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'ye yükselmişti. Yeni zammın uygulanması halinde en ucuz sigara 29,5 ve en pahalı sigara 32 TL'ye yükselecek.

     
  • Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası! İşte son durum

    ÖZGÜR AYBAŞ'TAN SİGARA ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun, sosyal medyada topic olmuş. Tabi bu gelmeyeceği anlamınada gelmez, zamları kanıksamayalım lütfen." açıklamasında bulundu.

     
  • Sigara fiyatlarına zam mı geliyor? SON DAKİKA: Sigara fiyatlarına 2 TL zam iddiası! İşte son durum

    ÖTV ZAMMI UYGULANMIŞTI!

    Özel Tüketim Vergisi zammı ile alkole yüzde 25, sigaraya yüzde 10 oranında zam gelmişti. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL’den 0.79 TL’ye çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.