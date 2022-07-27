Sigara fiyatlarına zam mı geldi? Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sigaraya 2 lira zam geleceği iddia edildi. Peki, sigaraya zam gelecek mi, son durum nedir? Merak edilen soruyla ilgili Tekel Bayileri Başkanı Özgür Aybaş'tan açıklama geldi. İşte sigara zammı ile ilgili son durum...