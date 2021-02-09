Sigara fiyatlarını artırmak çocukları ve gençleri sigaradan korumanın en etkili yolu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sigara fiyatlarını artırmak çocukları ve gençleri sigaradan korumanın en etkili yolu

Koronavirüs salgınının ölümcül sonuçlarını katlayarak artıran tütün salgını, Türkiye’de her yıl 100 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebep oluyor. Yapılan araştırmalar tütün ürünlerine yapılan yüzde 10’luk bir artışın bile çocuk ve gençlerde sigaraya başlama oranını yüzde 15’e kadar düşürdüğünü gösteriyor

Sigara fiyatlarını artırmak çocukları ve gençleri sigaradan korumanın en etkili yolu
Sigara fiyatlarını artırmak çocukları ve gençleri sigaradan korumanın en etkili yolu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Tütün kontrolünde en etkin müdahale yöntemi olarak bilinen tütün ürünlerinden alınan vergilerin artırılması, ülkemizin de tarafı olduğu Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nde ülkelere önerilen politikalardan biri. Fiyatların arttırılması ile sigaraya erişimin zorlaştırılması ve böylelikle sigara tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

ÇOCUKLARI KORUMA İNİSİYATİFİ

2019 yılında kurulan Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi sigara fiyatlarının arttırılması gerektiğini savundu. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF Türkiye ofisleri ve bir çok sivil toplum kuruluşu ve bilim insanının desteklediği inisiyatif, bir basın açıklaması yaparak, çocuk ve gençleri tütün endüstrisinin taktiklerinden korumak, sigaraya başlamalarını önlemek ve onları pasif içicilikten korumak üzere sigara fiyatlarının artırılması gerektiğini bildirdi. Tütün kontrol politikalarının bütüncül olarak özenli ve tavizsiz uygulanması için çağrı yapan inisiyatif, vergi artırımının etkinliği kanıtlanmış bir müdahale yöntemi olduğunu ve ülkemizde bu yöntemin kararlılıkla uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

İnisiyatif, toplumun dikkatini bu konuya çekmek üzere bir farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya çocukların ve gençlerin sigaradan korunarak geleceklerinin de korunması ana fikri üzerine bina edilmiş. Duygusal etkisi yüksek kampanya filminin Şubat başında televizyonlarda yayına girmesi bekleniyor.

KÜRESEL GEÇNLİK TÜTÜN ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

İnisiyatif çalışmalarında aktif rol alan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut: “Küresel Gençlik Tütün Araştırması sonuçları maalesef çocuk ve gençlerde tütün salgının artarak devam ettiğini göstermiştir. Çokuluslu sigara şirketleri her dönem yeniledikleri pazarlama taktikleri ve geliştirdikleri yeni ürünlerle savunmasız çocukları hedef almaya devam ediyor. Durum böyle iken sigara kartellerine karşı kanıta dayalı tütün kontrolü politikalarını uygulamak büyük önem kazanıyor. Bu politikalardan sigara vergilerinin artırılması toplumun tamamını ama özellikle çocuk ve gençleri korumak için en etkin araçlardan biri. Dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği bu zor zamanlarda salgınla mücadeleyi zorlaştıran sigara salgınıyla mücadele etmek bir kez daha önem kazanıyor’’ şeklinde konuştu.

"ENFLASYON VE SATIN ALMA GÜCÜNE GÖRE DÜZENLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

İnisiyatif üyelerinden Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder “Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi kriterlerinden biri olan vergi artırımı ile Türkiye’de sigara tüketiminin azaltılması, bu sayede sigaranın toplumda neden olduğu sağlık problemlerinin de önemli derecede önüne geçilmesi hedeflenmektedir.” diyerek konunun önemine vurgu yaparken Dünya Sağlık Örgütü’nün de inisiyatife destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tütün endüstrisinin tek amacının çocukları ve gençleri ergenlik dönemine gelmeden önce tek bir nefes dahi olsa sigara ile tanıştırıp bağımlılığa kapı aralamak olduğunu söyleyen Ergüder “Endüstri, agresif kampanyalarını ve yayılım stratejilerini kötücül emelleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Yüksek vergilerle tütün ve her türlü tütün mamulünün fiyatlarının yükseltilmesi çok etkili bir yöntemdir, mutlaka uygulanmalıdır. Enflasyon ve satın alma gücüne göre düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Bu, sigara ve nargile kullananların bırakması, çocuk ve gençlerin başlamaması için en etkin yöntemlerden biridir.” ifadelerini kullandı.

"GÖZ GÖRE GÖRE ONLARI SİGARAYA TESLİM EDEMEYİZ"


Yeşilay Bilim Kurulu üyesi ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erol Sezer "Çocuklarımız, tütün endüstrisinin amansız saldırısı altında. Vergi artışı ile sağlanan tütün ürünleri fiyat artışları bu saldırıyı durdurmada bilimsel temelli bir yaklaşım." şeklinde konuştu.

Tütünle mücadelede erken yaşta sigaraya başlamanın önlenmesinin sigaraya bağlı hastalıkların gelişmesini de önlediğine işaret eden çocuk sağlığı ve onkoloji uzmanı Prof. Dr. Tezer Kutluk “Covid-19 pandemisi dünyaya sağlığın özgürlük olduğunu öğretti. Çocuk ve gençlerimizi tütünden korumak onları kanser, solunum sistemi hastalıkları, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıktan koruyacak, sağlıklı ve özgür bir gelecek yaratacaktır. Göz göre göre erken yaşta onları sigaraya teslim edemeyiz. Gençlerin geleceklerinin yok edilmesine izin veremeyiz” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise “Tütün ve tütün ürünleri adeta genetik bir miras gibi ebeveynlerden çocuklara geçmekte ve sadece kullananlar için değil, anne karnındaki çocuklar için de felaket sebebi olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi tütüne talebin azaltılması için fiyat ve vergi artışının özellikle çocuk ve gençlerin sigaraya başlamasını önleme konusundaki etkisinin büyük olduğuna dikkat çekmiştir.

Ülke olarak çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için tütüne karşı yürüttüğümüz savaşta mevzi kaybetmeye asla tahammülümüz yoktur. Her ücrada konuşlanmış, her taşın altını mesken tutmuş tütün illeti ile mücadelede vergi ve fiyat politikası silahımızı tekrar devreye sokmamız gerekmektedir. Tüm ekonomik saldırıları pozitif müdahale refleksleri ile önleyen Maliye Bakanlığımızın tütün bağımlılığı ile mücadelede milletimize nefes olacak adımları atacağına inanıyorum” şeklinde görüş bildirdi.

Tütün endüstrisinin, sigaranın yanında e-sigara gibi ürünlerle çocukları ve gençleri hedef aldığını söyleyen Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Çocuk Sağlığı Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Burcu TOKUÇ tüm tütün ürünlerine yüksek vergilendirmenin yanında üretim ve ticarete kısıtlama getirecek arz yönlü̈ politikaların da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi

TÜTÜN YÜZÜNDEN DÜNYADA HER YIL 8 MİLYON KİŞİ YAŞAMINI KAYBEDİYOR

Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre dünyada her yıl tütün ile ilgili hastalıklar sebebiyle 8 milyon kişi yaşamını kaybetmektedir. Türkiye’de ise her yıl 100.000 den fazla kişi sigara yüzünden hayatını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalarda tütün ürünlerine yapılan her yüzde 10’luk fiyat artışı, çocuk ve gençlerde sigara kullanımını yüzde 15 oranında azaltmaktadır.

Tütün ürünleri tüketimine bağlı sağlık problemlerinin azaltılması ile çokuluslu sigara şirketlerinin sebep olduğu sağlık harcamalarının en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında, alınan verginin sigaraya bağlı hastalıklar sebebiyle oluşan sağlık harcamalarının yükünü azaltması da hedefler arasındadır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uzmandan uyarı! Salgında obezite arttı, ev yemekleri tüketin - Haberler
SAĞLIKSalgında obezite arttı! Uzmandan uyarı!
"Sigara, Covid-19'dan daha tehlikeli" - Haberler
SAĞLIKCovid-19'dan daha tehlikeli
Sigaraya bağlı ölümler Covid-19'dan daha fazla
SAĞLIKSigaraya bağlı ölümler Covid-19'dan daha fazla
DSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber - Haberler
SAĞLIKDSÖ Genel Direktörü: Endişe verici bir haber
Sağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son isteğini yerine getirdi - Haberler
SAĞLIKSağlık çalışanları ölmek üzere olan hastanın son ...
Son Dakika! Sağlık Bakanlığı açıkladı! O rehber güncellendi - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakanlığı açıkladı! O rehber güncellendi
MUTANT VİRÜS TRABZON'DA! Mutant virüs bir ilde daha görüldü! Hızla yayılmaya devam ediyor! - Haberler
SAĞLIKMutant virüs Trabzon'da da görüldü!
9 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı!
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
SON DAKİKA Koronavirüs tablosu AÇIKLANDI 8 Şubat 2021... Koronavirüs vaka, vefat, test sayısı! İşte son durum
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA HABERLERİ: Midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı!
SAĞLIKTehlikeli deney!