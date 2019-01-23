Sigara içenlerde sağırlık riski!

Araştırmaların sigara içenlerde, içmeyenlere göre kulak çınlaması ve sağırlığın görülme oranının 7 kat fazla olduğunu gösterdiğini açıklayan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Hüsamettin Olgun, “Son 50 yılda bu konuda yapılan çalışmalar, sigaranın tüm vücut üzerindeki olumsuz etkilerinin yanında kulak çınlaması ve sağırlık açısından da önemli bir neden olduğunu ortaya koydu. Özellikle sigara bağımlılığının çok erken yaşlara indiğini göz önünde bulundurursak konunun ne kadar önemli olduğu da anlaşılıyor" diye konuştu.
PASİF SİGARA İÇENLERDE RİSK YÜZDE 2-3
Sigaranın sağlığa zararlı çok sayıda zehirli madde içerdiğini de kaydeden Op. Dr. Olgun, şunları söyledi: "Karbonmonoksit, formaldehit, amonyak, arsenik, hidrojen siyanür ve nikotin bunlardan sadece birkaçı. Özellikle nikotin, beyindeki sinir uçlarının tahrip olmasına neden olurken iletim hızını bozar. Ayrıca damarlarda yaptığı tahribat ve dokuların oksijensiz kalması da organların fonksiyonu üzerinde olumsuz etki oluşturur. Bu maddeler östaki tüpüne, orta kulak mukozasına ve iç kulağa da zarar verir. Dolaşımı ve oksijen alımını olumsuz etkilediği için tüm vücut hücreleri ve DNA zarar görür. Kulak sinirleri ve iç kulakta hasar ortaya çıkar. Çınlama, sağırlık ve baş dönmesi gibi belirtiler de görülür. Çınlama, işitme kaybı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle gelen 1000 hastaya yönelik bir araştırmamızda, bu hastalarımızın yüzde 65’inin öyküsünde sigara olduğunu belirledik. Pasif sigara içimine maruz kalan kişilerde riskin, sigara içmeyen ve dumana maruz kalmayanlara göre 2-3 kat yüksek olduğunu dikkate aldığımızda bu oranın, yüzde 75-80’e ulaştığı sonucuna vardık."
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