Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Aydın: Sigara izmariti çevresel bir sorun

"Sigara izmariti çevresel bir sorun" 0:00 / 0:00

DHA

Genel olarak dünyada 8 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiğini belirten Doç. Dr. Aydın, “Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası direkt olarak tütün kullanımı sonucunda ortaya çıkan hastalıklardan kaynaklı, yaklaşık 1,2 milyon kişi ise sigara kullanmamasına rağmen pasif içicilikten hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanına maruz kalmaktan dolayı etkilenmekte ve bebeklerde ani ölümler görülmekte. Sigarasız yaşam, bizim hedefimiz olmalı” dedi.



PASİF İÇİCİLİK, SOLUNUM RAHATSIZLIKLARINA SEBEP OLUYOR

Sigaranın barındırdığı kimyasallara da dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Aydın “Sigaranın içinde bilinen ve bilinmeyen 4 binden fazla zehirli kimyasal madde var, bunlardan bazıları ise; arsenik, amonyak, aseton, kadmiyum, katran, naftalin, kurşun ve siyanür. Bu zehirli kimyasalların yol açtığı birçok hastalık da mevcuttur. Sigaranın uzun süreli etkileri araştırıldığında özellikle kalp krizi, felç, kemiklerde kırılma riskinin artması ve çeşitli kanser türlerinin ortaya çıkması gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığını görürüz. Ayrıca sigara içerek sadece kendimize değil, etrafımızda bulunan insanlara da ciddi zarar veriyoruz. Sigara içilen bir ortamda, sigara kullanmayan birinin sigara dumanını soluması solunum yolu rahatsızlıkları yaşamasına sebep olmaktadır” İfadelerini kullandı.

Sigara izmaritlerinin çevreye verdiği zararlara da değinen Aydın, “İnsan sağlığı bu zararın bir kısmı, çevreye de aynı şekilde zararları mevcut. Bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar bize şunu gösterdi ki günümüzde yangınların hatırı sayılır bir kısmı sigara izmaritinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanında piknik alanları, sahil kenarları ve şehirlerde toplanan çöpün neredeyse yüzde 40’ı yine sigara izmaritlerinden kaynaklanmaktadır. Görüldüğü üzere çevresel boyutta da zararları büyük. Bizler bu konuda önlem almalı ve toplumu bilinçlendirmeliyiz.” dedi.

DAHA TEMİZ VE YAŞANILIR BİR ÇEVRE YARATMALIYIZ

Doç. Dr. Mustafa Aydın, orman yangınlarının büyük bir kısmının sigara izmaritinden kaynaklandığını belirterek, “Bildiğiniz gibi ülkemiz geçen yıl büyük bir yangın felaketi yaşadı. İnsan kaynaklı bu yangınlarda ciddi miktarda ormanlık arazi kül oldu. Biz bu alanların yeniden kazandırılması için, Kurucu Başkanı da olduğum, Yeşil Vatan Platformuyla iş birliği halinde çalışıyoruz. Amacımız, yeşilin bol olduğu daha temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmak” dedi.

SİGARANIN VAR OLDUĞU YERDE HİÇBİR YAŞAM BELİRTİSİ GÖZLENMEZ

Sigaranın bitkiler üzerine etkileri konusuna dikkat çeken Doç. Dr. Aydın,” Sigara izmaritlerinin bitkilerin gelişimi üzerine olumsuz etkilerini tespit eden birçok çalışma mevcut. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlara göre sigara izmariti, bitkilerde yüzde 57’ye varan oranlarda büyüme geriliğine neden olmaktadır. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz hem doğal çevreyi hem de insan sağlığını koruyabilmek amacıyla, sigara kullanımını minimum düzeye indirmek ve toplumsal farkındalık yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü herkes için bir milat olmalı, bu özel günde lütfen sigarayı bırakın” diyerek sözlerini tamamladı.