Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Çiğdemtepe mevkisindeki tarlada yapılan buğday hasadının ardından saman balyaları TIR'a yüklenmek üzere hazırlandı.
Bu esnasında, tarlada işçi olarak çalışan İsmail Ç’nin (36) attığı izmarit nedeniyle balyalar alev aldı.
AA'nın haberine göre rüzgarın etkisiyle tarlaya yayılan alevler, yükleme yapmak için alanda bulunan Hasan Kebeli (56) yönetimindeki 46 ABF 615 plakalı TIR'a sıçradı. Yangında tarlada zarar oluşurken TIR kullanılamaz hale geldi.
Olayın ardından İsmail Ç. işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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