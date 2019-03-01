Sigara paketlerinde uyarı alanlarının yüzde 85'e yükseltildiği standart sigara paketi uygulaması temmuz ayında başlayacak.
AA'nın haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
UYARI MESAJLARININ KAPLADIĞI ALAN YÜZDE 85'E ÇIKARILACAK
Buna göre, Türkiye’de piyasaya arz edilen tütün mamullerinin paketlerinde, ön ve arka yüzeylerine yüzde 65 oranında uygulanan birleşik (resimli) sağlık uyarısı mesajlarının kapladığı alan, yüzde 85’e çıkarılacak.
Paketin her iki yüzeyine de birleşik (resimli) sağlık uyarısı konulacak, ayrıca paketlerin yan yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı kullanılacak.
Sigara paketlerinin yan yüzeyinin birinde halihazırda yüzde 10’unu kaplayan bırakım değerleri kaldırılacak.
STANDART PAKET BİÇİMİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEKLER
Paketler rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanmış tek tip, düz ve standart paket biçimine dönüştürülecek.
Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Marka, birim paket ambalajları üzerine, yazım şekli, yazı karakteri ve boyutu, paket üzerindeki konumu standart olacak şekilde, sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5'ini aşmayacak şekilde yazılacak.
5 OCAK 2020'DEN SONRA...
Uygulama 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak, 5 Ocak 2020’den sonra piyasada eski hiçbir ürün olmayacak. Olan ürünler ise imha edilecek.
Böylece Fransa, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile birlikte Türkiye de düz ve standart paket uygulamasına geçecek.
Standart sigara paketleriyle, çeşitli renk ve grafik tasarımlardan dolayı çekiciliğin ve yanıltıcı özelliğin ortadan kaldırılması, sağlık uyarılarında yer alan mesajların etkisinin artırılması hedefleniyor.
MENTOLLÜ SİGARA KALDIRILIYOR
Üretimi 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol veya türevleri kullanılan sigaralar 5 Temmuz'dan sonra piyasaya arz edilemeyecek.
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