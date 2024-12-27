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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sigara satışından komisyon alan işletmelere uyarı - İş-Yaşam Haberleri

        Sigara satışından komisyon alan işletmelere uyarı

        TESK, sigaranın kredi kartıyla satışında ek ücret talep eden işletmeleri bakanlıklardan gelen yazı üzerine bir genelge hazırlayarak, uyardı. Genelgede, üye işyerlerinin, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceğini, bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 07:26 Güncelleme: 27.12.2024 - 07:26
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        Sigara satışından komisyon alan işletmelere uyarı
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        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sigaranın kredi kartıyla satışında ek ücret talep eden işletmelere yönelik uyarıda bulundu.

        Bazı perakende satış işletmelerinin kredi kartıyla sigara satışlarında komisyon adı altında ekstra ücret talep etmesi hem vatandaşın hem de bu ücreti talep etmeyen işletmelerin mağduriyetine sebep oluyor.

        Edinilen bilgilere göre, TESK, Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonunun talebi üzerine sorunun çözümü için harekete geçti.

        Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarına "sigaranın perakende satışında hizmet bedeli adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olup olmadığını" soran TESK, bakanlıklardan gelen yazı üzerine bir genelge hazırlayarak, tüm esnaf ve sanatkarları uyardı.

        İŞ YERİ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLİR

        Genelgede, ilgili bakanlıkların yanıtına göre, üye işyerlerinin, kart hamillerinin yaptığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorunda olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Üye işyerlerinin, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave ödemede bulunmasını isteyemeyeceğini, bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerinin anlaşma yaptığı kuruluşlar tarafından üye iş yeri sözleşmesinin feshedilip, bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca tütün mamullerinin satış işlemleri özel matrah şekline göre vergilendiriliyor. Perakendeci bayilere yapılacak tütün mamulleri satışlarına ait KDV, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp, bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan ediliyor."

        HİZMET BEDELİ EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİL

        Bakanlıklardan gelen yazıya göre, bayilerin tütün mamulü teslimlerinde KDV'nin hesaplanmadığı, bu nedenle özel matrah uygulanan tütün mamullerinin satış bedellerine "hizmet bedeli" adı altında tutar eklenmesinin mümkün olmadığı vurgulanan genelgede, tütün mamullerine ilişkin ayrıca bir hizmet sunulması halinde bu hizmet için düzenlenecek belgelerde KDV hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği bildirildi.

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