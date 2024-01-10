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        Haberler Sağlık Sigara ve alkol kullananlarda zatürre riski artıyor

        Sigara ve alkol kullananlarda zatürre riski artıyor

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Günay, sigara ve alkol kullanan bireylerde zatürrenin daha sık görülebileceğine dikkati çekti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:53
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        Dikkat! Zatürre riskini artırıyorlar
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        Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sibel Günay, havanın soğuması ile birlikte son zamanlarda artışa geçen ve halk arasında zatürre olarak bilinen alt solunum yolu hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Günay, sigara ve alkol kullanan bireylerde immün siteminin zayıflaması sonucu zatürre riskinin daha da arttığını belirtti.

        Zatürrenin havada bulunan mikroorganizmaların ağız ya da burundan vücuda girerek akciğere ulaşması sonucu görülebildiğini ifade eden Günay, kronik böbrek hastaları, karaciğer hastaları, kalp yetmezliği, akciğer hastaları, kanser hastaları, kan hastaları olan veya bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kişilerde daha sık görülebileceğini ifade etti.

        EN SIK BELİRTİLER ÖKSÜRÜK VE BALGAM

        En sık görülen belirtilerin öksürük ve balgam olduğunu ifade eden Günay, “Buna ateş, göğüs ve sırt ağrısı, bazen virüslerin neden olduğu zatürrelerde karın ağrısı, bulantı ve baş ağrısı eşlik edebilir. Bu belirtileri olan hastaların solunum sistemi muayenesinde bazı anormal sesler duyarız ve akciğer filminde iltihaplı alanı gördüğümüzde kan tahlili ile de enfeksiyonu kanıtlamışsak zatürre teşhisini koyarız” dedi.

        "TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ BASAMAĞI ANTİBİYOTİKLERDİR"

        Zatürre teşhisinin konulmasının ardından en kısa sürede antibiyotik tedavisine başlanması gerektiğini vurgulayan Günay, “Tedavinin en önemli basamağı antibiyotiklerdir. Ek olarak istirahat edilmesi ve bol sıvı alınması tedaviyi destekler. Çoğu zaman zatürreler ayaktan verdiğimiz tedavi ile iyileşebilir. Yüzde 5-10 kadar kısmı da daha ağır seyreden zatürre hastalarının hastanede yatması gerekir. Genelde iki akciğerin birden iltihaplanması veya tek akciğer de olsa bile akciğerin birden fazla kısmının iltihaplandığı zatürrelerde olabilir. Yine bazen alkol kullananlarda, uyuşturucu kullanımı olanlarda görülen zatürreler ağır seyredebilir. 65 yaş üzerindeki hastalardaki zatürreler daha ağır seyredebilir. Bunların hastaneye yatırılması gerekebilir” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Günay, özellikle kış aylarında kalabalık ortamlardan kaçınılması, maske ve mesafe kuralına uyulması ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini ekledi.

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