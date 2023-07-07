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        Zam sonrası en ucuz ve en yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

        Sigara fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haziran ayında yapılan zam sonrası sigara fiyatları güncellendi. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara zammı haberini Twitter üzerinden duyurarak, "Bir sigara grubuna 5 TL zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek" açıklamasında bulunmuştu. Peki, zam sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 19:21
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        Sigara zammı ile birlikte en en ucuz ve en yüksek sigara fiyatları güncellendi. Zam haberlerinin duyurumasının ardından vatandaşlar "Sigara zammı sonrasında sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun cevabını arıyor. Geçtiğimiz ay yapılan sigara zammıyla birlikte en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna 5 TL zam geldiğini Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Sigara fiyatlarındaki değişiklik 4 Temmuz'da gerçekleşti. İşte 7 Temmuz 2023 sigara zammı sonrası en ucuz ve en yüksek güncel sigara fiyatları...

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        SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

        Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

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        SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

        Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu.

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        EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

        Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olması bekleniyor.

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